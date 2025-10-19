Uzbrojone jednostki palestyńskie przeprowadziły atak na cele militarne. Hamas zaatakował siły izraelskie w Rafah, mieście znajdującym się na południu Strefy Gazy. Izraelskie media oceniły incydent jako bezpośrednie naruszenie przez Hamas wcześniej ustanowionego zawieszenia broni.

Natychmiastowa Odpowiedź IDF

Armia izraelska zareagowała szybko, przeprowadzając uderzenia z powietrza. Siły Obronne Izraela odpowiedziały na atak, przeprowadzając naloty na obszar Rafah.

Reklama

Wznowienie działań wojennych?

Minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir zaapelował do izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu o wznowienie działań wojskowych w Strefie Gazy po tym, jak bojownicy Hamasu przeprowadzili atak na siły izraelskie w Rafah. Jego zdaniem to jawne naruszenie rozejmu przez Hamas. Wzywam premiera do nakazania Siłom Obronnym Izraela (IDF) wznowienia walk w Strefie Gazy z pełną siłą – oświadczył skrajnie prawicowy polityk, cytowany przez izraelskie media. Fałszywe przekonanie, że Hamas zmieni swoje postępowanie, a nawet będzie przestrzegał podpisanego porozumienia, okazuje się, co nie dziwi, zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Ta nazistowska organizacja terrorystyczna musi zostać całkowicie zniszczona i im szybciej, tym lepiej - dodał.