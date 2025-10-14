Papież wysłał antybiotyki dla dzieci w Strefie Gazy

Kardynał Krajewski, cytowany przez portal Vatican News, powiedział, że wysłanie pomocy dla palestyńskich dzieci to realizacja tego, o czym Leon XIV napisał w swojej niedawno opublikowanej pierwszej adhortacji apostolskiej „Dilexi te” o miłości do ubogich.

Głoszenie Ewangelii jest bowiem wiarygodne tylko wtedy, gdy przekłada się na gesty bliskości i gościnności – dodał polski kardynał, prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

Watykańskie media zaznaczyły, że przekazanie pomocy medycznej było możliwe dzięki zawarciu porozumienia pokojowego i otwarciu Strefy Gazy. Lekarstwa zostały rozprowadzone za pośrednictwem łacińskiego patriarchatu Jerozolimy.

Dary papieża dla Ukrainy

Kardynał Krajewski przypomniał, że również wcześniej starano się pomagać potrzebującym w Strefie Gazy, wysyłając pieniądze na zakup żywności i oleju napędowego.

Papieski jałmużnik poinformował też, że cały czas wysyłana jest pomoc na Ukrainę. W ostatnich dniach transport paczek z napisem "Dar Papieża Leona XIV” dotarł do Charkowa. Zawieziono tam żywność i środki czystości.