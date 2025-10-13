Trump w izraelskim parlamencie mówi o pokoju i harmonii

— To nie tylko koniec wojny, to koniec ery terroru i śmierci, a początek ery wiary i Boga. To początek harmonii między Izraelem i wszystkimi narodami tego regionu, który niedługo stanie się wspaniały. To historyczny początek nowego Bliskiego Wschodu - oświadczył Trump.

Reklama

Amerykański prezydent podziękował też za współpracę premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, zaznaczając, że „nie jest on najłatwiejszym człowiekiem we współpracy”, ale „to właśnie czyni go wielkim”.

Trump w Izraelu. Spotkał się z Netanjahu
Trump w Izraelu. Spotkał się z Netanjahu

Zobacz również

Przemówienie Trumpa przed izraelskim parlamentem zostało na krótko przerwane. Ochrona wyprowadziła dwóch deputowanych lewicowego sojuszu Hadasz-Taal, Ajmana Odeha i Ofera Kasifa, którzy trzymali kartki z hasłami wzywającymi Trumpa do uznania państwa palestyńskiego - relacjonował portal Times of Israel.

Netanjahu nie jedzie na szczyt poświęcony pokojowi w Strefie Gazy

Biuro Netanjahu potwierdziło, że premier został zaproszony na poniedziałkowy szczyt poświęcony pokojowi w Strefie Gazy, który odbędzie się w Szarm el-Szejk, ale nie może wziąć w nim udziału, ponieważ jest zbyt blisko obchodów związanych ze świętem Simchat Tora (radość Tory).

Według kalendarza gregoriańskiego, o zmierzchu 13 października, rozpoczyna się Simchat Tora – święto kończące okres Sukot. Jest ono jednocześnie końcem i początkiem rocznego cyklu czytania Tory.

Hamas przekazał pierwszych 7 zakładników Czerwonemu Krzyżowi. Izrael czeka na kolejnych
Hamas przekazał pierwszych 7 zakładników Czerwonemu Krzyżowi. Izrael czeka na kolejnych

Zobacz również

Wcześniej rzecznik Sisiego podał, że „zarówno prezydent Palestyny Mahmud Abbas, jak i premier Izraela Benjamin Netanjahu wezmą udział w szczycie pokojowym, aby wzmocnić porozumienie o zakończeniu wojny w Strefie Gazy i potwierdzić swoje zaangażowanie w jego realizację”.

Przedstawiciele ponad 30 państw będą debatować nad pokojem w Strefie Gazy

W szczycie w Szarm el-Szejk wezmą udział przedstawiciele ok. 30 państw świata. Podczas spotkania przywódcy USA, Egiptu, Kataru i Turcji mają poprzeć ogólne zarysy planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy jako gwaranci tego porozumienia.Trump uda się do Egiptu bezpośrednio z Izraela, do którego przybył rano z kilkugodzinną wizytą.

Rozejm w Strefie Gazy. Izrael potwierdza termin
Rozejm w Strefie Gazy. Izrael potwierdza termin

Zobacz również

Netanjahu i Trump rozmawiali telefonicznie z Sisim z budynku izraelskiego parlamentu, Knesetu, gdzie amerykański prezydent ma wygłosić przemówienie. Do Szarm el-Szejk mają przyjechać m.in. prezydenci Francji i Turcji, Emmanuel Macron i Recep Tayyip Edrogan, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, król Jordanii Abdullah II, premier Kanady Mark Carney, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.