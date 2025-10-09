Porozumienie w sprawie pierwszego etapu planu pokojowego w Strefie Gazy oznacza znaczący przełom - oświadczyła w czwartek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. UE dołoży wszelkich starań, aby wesprzeć wdrożenie tej inicjatywy - dodała.
- Jest to ogromne osiągnięcie dyplomatyczne i realna szansa na zakończenie wyniszczającej wojny i uwolnienie wszystkich zakładników - podkreśliła Kallas.
"Znaczący przełom". UE wspiera plan pokojowy dla Gazy
W nocy ze środy na czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap jego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Przekazał, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami wszyscy zakładnicy przetrzymywani przez Hamas zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnione wcześniej pozycje.
