Chwilę przed wylądowaniem Trumpa w Izraelu Hamas uwolnił pierwszych siedmiu z 20 izraelskich zakładników, którzy mają być wypuszczeni w poniedziałek. To ostatnie z 251 osób porwanych 7 października przez Hamas, a ich uwolnienie jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Porozumienie zawarto pod patronatem Trumpa.

Według służb prasowych Białego Domu prezydent USA oglądał na pokładzie Air Force One relację z przekazywania zakładników.

Trump w Izraelu. Spotkał się z Netanjahu

Po lądowaniu Trump udał się do Jerozolimy.

W izraelskim parlamencie, Knesecie, amerykański przywódca spotka się z rodzinami zakładników więzionych przez Hamas.

Trump wygłosi też przemówienie przed Knesetem. Oprócz niego podczas uroczystej sesji głos zabierze Netanjahu, przewodniczący izby Amir Ochana i lider opozycji Jair Lapid.

Prezydent USA odleci z Izraela do egipskiego Szarm el-Szejk, gdzie również w poniedziałek odbędzie się spotkanie kilkudziesięciu światowych przywódców poświęcone pokojowi w Strefie Gazy.