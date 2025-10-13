Według mediów izraelskich uwolnieni to: Matan Angrest, Gali Berman, Ziw Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dallal.

Izraelska armia i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) oficjalnie nie potwierdzili jeszcze tych informacji.

Tłumy Izraelczyków zgromadzonych na placu Zakładników z radością przyjęły informacje o uwolnieniu porwanych.

Hamas przekazał pierwszych 7 zakładników Czerwonemu Krzyżowi. Izrael czeka na kolejnych

20 zakładników, którzy zostaną uwolnieni w poniedziałek to ostatni wciąż więzieni i pozostający przy życiu z grupy 251 osób, uprowadzonych podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. Ich zwolnienie jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy.