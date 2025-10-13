To ostatni pozostający przy życiu zakładnicy z grupy 251 osób, uprowadzonych podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. Ich zwolnienie jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy.

Pierwsza grupa porwanych zostanie uwolniona o godz. 8 ze środkowej części Strefy Gazy, druga o godz. 10 z położonego na południu miasta Chan Junus - poinformowała stacja Kanał 12.

Porwanych odbierze Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) i przekaże izraelskiej armii. Konwój aut MKCK już zmierza na miejsce odbioru porwanych - przekazał Reuters.

W Tel Awiwie setki osób zebrały się, by obserwować na ekranach uwolnienie uprowadzonych. Transmisja jest prowadzona na tzw. placu Zakładników - miejscu gdzie przez miesiące odbywały się demonstracje w obronie porwanych.

Dziesiątki Izraelczyków czekają też na uwolnionych w pobliżu bazy wojskowej w Reim przy granicy ze Strefą Gazy, do której mają zostać przewiezieni.

Lista 20 zakładników ujawniona. Hamas zapowiada uwolnienie jeszcze dziś

Zgodnie z umową rozejmową, przekazanie zakładników ma odbyć się bez publicznych ceremonii i relacji medialnych. W czasie zawieszenia broni ostatniej zimy Hamas uwalniał porwanych podczas publicznych zgromadzeń, które w Izraelu były odbierane jako propagandowe widowiska, mające upokorzyć zakładników.

W grupie 20 pozostających przy życiu porwanych są sami mężczyźni. Niektórzy z nich to żołnierze izraelskiej armii, inni zostali uprowadzeni z przygranicznych kibuców lub odbywającego się w pobliżu Strefy Gazy festiwalu muzycznego 7 października 2023 r.

Izrael ma w zamian uwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu. Wśród nich nie ma wyższych dowódców Hamasu i innych palestyńskich grup, m.in. Marwana Barghutiego, których uwolnienia domagał się Hamas.