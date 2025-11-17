Skandaliczne zachowanie kibiców na meczu z Holandią

W piątek reprezentacja Polski na PGE Narodowym zmierzyła się z Holandią. Mecz zakończył się remisem 1:1. Niestety w drugiej połowie doszło do skandalu. Najzagorzalsza grupa kibiców, która prowadziła doping na trybunie za jedną z bramek wrzuciła race na płytę boiska. Sędzia przerwał grę na kilka minut.

Kibice po meczu tłumaczyli swoje skandaliczne zachowanie brakiem zgody na wniesienie na trybuny przygotowanej przez nich oprawy. Fani zarzucili, że służby pokrzyżowały ich plany na wyraźny "rozkaz", który pochodził od szefa MSW Marcina Kierwińskiego i premiera rządu Donalda Tuska.

Oprawa kibiców na fasadzie Pałacu Prezydenckiego

Dziś wspomniana oprawa została zaprezentowana na fasadzie Pałacu Prezydenckiego. W ten sposób Karol Nawrocki chciał wyrazić swoją solidarność i wsparcie dla środowiska kibiców, z którego się wywodzi.

Nawrocki i Tusk kibicują Lechii

Co ciekawe zarówno prezydent RP jak i szef naszego rządu kibicują na co dzień tej samej drużynie. Jak widać miłość do Lechii Gdańsk nie przenosi się na grunt polityczny. Stosunki panujące między panami delikatnie mówiąc można uznać za chłodne.