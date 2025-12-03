Witt dobrze żyła z komunistycznymi władzami NRD

Witt po raz pierwszy stanęła na łyżwach w wieku pięciu lat. Na jej pierwsze sukcesy nie trzeba było długo czekać. Od dzieciństwa ciężko trenowała, czasem nawet po siedem godzin dziennie. Rosnąca sława i eksponowana pozycja w kraju stały się przedmiotem zainteresowania wschodnioniemieckiej tajnej policji Stasi, która bacznie obserwowała Witt od ósmego roku życia. Opublikowana wiele lat później część archiwum ujawniła, że słynna łyżwiarka nie współpracowała bezpośrednio ze Stasi, lecz utrzymywała dobre stosunki z ówczesnymi władzami komunistycznymi.

Witt karierę zakończyła w wieku 42. lat

Witt odnosiła sukcesy sportowe pod okiem słynnej trenerki Jutty Mueller w latach 80., kiedy to, oprócz triumfów olimpijskich w Sarajewie w 1984 roku i Calgary w 1988 roku, czterokrotnie zdobyła tytuł mistrzyni świata i sześć razy z rzędu świętowała prymat Europy. Ponadto ma na koncie dwa srebrne medale mistrzostw świata i jeden mistrzostw Europy. Podobną kolekcją medali wśród łyżwiarzy figurowych mogła poszczycić się jedynie legendarna Norweżka Sonja Henie.

Po zdobyciu złota mistrzostw świata w Budapeszcie w 1988 roku, 22-letnia wówczas Witt została jedną z pierwszych wschodnioniemieckich zawodniczek, które przeszły na zawodowstwo. Jej wspólny występ pokazowy z amerykańskim mistrzem olimpijskim Brianem Boitano cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno w Ameryce, jak i w Europie. Po raz ostatni zaprezentowała swoje umiejętności łyżwiarskie, w tym fragmenty słynnej „Carmen”, przed entuzjastyczną publicznością w wieku 42 lat.

Popularność Witt w Niemczech nie maleje

10 lat wcześniej „najpiękniejsza twarz socjalizmu”, która już w trakcie kariery amatorskiej prowokowała śmiałymi strojami, przyciągnęła ogromną uwagę pozując nago dla magazynu „Playboy”, który po raz drugi w historii wyprzedał swój nakład na całym świecie (pierwszy raz zdarzyło się to w przypadku słynnego pierwszego numeru z Marilyn Monroe w 1953 roku).

Dzięki sukcesom sportowym Witt nadal jest w Niemczech popularna, często gości w programach telewizyjnych i komentuje zawody łyżwiarstwa figurowego. Zajmuje się również biznesem, zagrała w kilku filmach, jak „Carmen on Ice”, „Jerry Maguire” czy „Ronin”, a także napisała kilka książek.