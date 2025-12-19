Prezydent Nawrocki był dobrze zapowiadającym się pięściarzem

O bokserskiej przeszłości prezydenta RP dowiedzieliśmy się w czasie kampanii wyborczej. Najważniejsza osoba w naszym państwie trenowała boks w Stoczniowcu Gdańsk. Nawrocki w młodości triumfował Strefowym Turnieju o Puchar Polski dla juniorów w wadze do 91 kg.

Reklama

W 2020 roku miał zmierzyć się w ringu z jednym z najlepszych polskich pięściarzy wagi ciężkiej. Do pojedynku z Mariuszem Wachem jednak nie doszło. Na przeszkodzie stanęła pandemia koronawirusa. Charytatywna gala z udziałem obu panów została odwołana.

Nawrocki miał trenować z Usykiem

Niecałe trzy miesiące po objęciu urzędu prezydenta Nawrocki mógł spotkać się z wielkim mistrzem. Usyk jest uważany za króla wagi ciężkiej. Ukrainiec w 2012 roku zdobył złoty medal olimpijski. Po przejściu na zawodostwo stoczył 24 walki. Wszystkie wygrał. 38-letni Ukrainiec jest niekwestionowanym czempionem wszechwag.

Pod koniec października Usyk miał się spotkać z prezydentem Nawrockim. Panowie m.in. mieli odbyć wspólny trening. Plany jednak spaliły na panewce. Wszystko przez politykę.

Reklama

Usyk wsparł odbudowę muzeum Szuchewycza

Ukraiński bokser wsparł finansowo odbudowę muzeum Romana Szuchewycza we Lwowie. Przekazał na ten cel darowiznę w wysokości 100 tys. hrywien i dodatkowo przekazał na licytację swoje rękawice bokserskie.

Przyjaciele, dołączcie do zgromadzenia na rzecz odbudowy muzeum Romana Szuchewycza. Oddajemy hołd przeszłości, aby nasza przyszłość była świetlana. Chwała Bogu i chwała Ukrainie - mówił w specjalnym nagraniu Usyk.

Usyk podpadł prezydentowi Nawrockiemu

Szuchewycz to ukraiński nacjonalista. Jako dowódca UPA jest odpowiedzialny za zbrodnie na Polakach na Wołyniu. Finansowe wsparcie odbudowy muzeum takiej postaci przekreśliło szanse spotkania Usyka z polskim prezydentem. Nawrocki i jego otoczenie uznali, że po takim geście ukraińskiego pięściarza jest to niemożliwe. Media w Kijowie nie mają wątpliwości i wprost piszą, że polski prezydent obrazi się na Usyka, który podpadł mu wspierając komitet odbudowy muzeum Szuchewycza.