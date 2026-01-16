Serce Nawrockiego bije mocniej, gdy kibicuje Polakom

Prezydent Nawrocki znany jest ze swojego zamiłowania do sportu. Głowa naszego państwa nie jest tylko kibicem w kapciach. Najważniejszy mieszkaniec Pałacu Prezydenckiego znany jest ze swojej aktywności fizycznej. W przeszłości Nawrocki był dobrze zapowiadającym się pięściarzem. Ostatecznie większą karierę zrobił jednak w polityce, ale mimo wielu obowiązków śledzi występy polskich sportowców.

Reklama
Tusk czy Nawrocki? Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń, kogo wolą Polacy
Tusk czy Nawrocki? Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń, kogo wolą Polacy

Zobacz również

Czuję się pierwszym kibicem Rzeczypospolitej, wszystkich dyscyplin, i zawsze moje serce bije mocniej, gdy polski sportowiec występuje w zawodach, a szczególnie gdy wybrzmiewa polski hymn i powiewa biało-czerwona flaga - powiedział Nawrocki w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Prezydent porównał szanse biało-czerwonych do swojej wygranej

Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego. Reprezentacja Polski ma według prognoz tylko nieliczne szanse medalowe.

Znam analizy specjalistów i komentatorów, którzy mówią, że medali nie będzie dużo, ale chcę powiedzieć jedno: gdyby ktoś rok temu powiedział, że będę prezydentem Polski, to wielu powiedziałoby, że tak nie będzie. To nie komentatorzy, bukmacherzy, decydują o tym, kto zdobędzie w Mediolanie medale na igrzyskach olimpijskich, tylko decydują sportowcy, którym - jak wierzę i jak życzę - nie zabraknie siły, determinacji i umiejętności, aby dać radość wszystkim obywatelom naszej wspaniałej, ukochanej Rzeczypospolitej Polskiej - zakończył prezydent Nawrocki.