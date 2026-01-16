Od początku swojej kadencji prezydent Karol Nawrocki zawetował wiele ustaw, przygotowanych przez rząd. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w niedawnej rozmowie z RMF FM ocenił, że "pan prezydent, (...) wetuje potrzebne i ważne ustawy".

Zacięta rywalizacja Nawrocki - Tusk

Z badania sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że głosy Polaków rozkładają się bardzo równo, jeśli chodzi o ocenę premiera i prezydenta. Karol Nawrocki cieszy się nieco większym poparciem, uzyskując łącznie 42,3 proc. pozytywnych ocen (30 proc. zdecydowanie lepiej, 12,3 proc. raczej lepiej). Donald Tusk niewiele ustępuje, zdobywając 42 proc. wskazań (30,4 proc. zdecydowanie lepiej, 11,6 proc. raczej lepiej). Taki rozkład głosów świadczy o zaciętej rywalizacji i braku wyraźnego faworyta w opinii publicznej. Stosunkowo niewielka jest również grupa osób oceniających obu polityków tak samo dobrze (3,9 proc.) oraz tak samo źle (8,9 proc.). Jedynie 2,9 proc. respondentów nie ma w tej kwestii wyrobionego zdania.

Polacy mocno podzieleni

Analiza wyników w poszczególnych elektoratach ujawnia głęboką polaryzację. Wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica) dominującą postacią jest Donald Tusk, którego wyżej ocenia aż 90 proc. respondentów (w tym 73 proc. zdecydowanie). Karol Nawrocki praktycznie nie ma poparcia w tym elektoracie, uzyskując 0 proc. wskazań. Sytuacja jest niemal lustrzana w przypadku wyborców opozycji (PiS i Konfederacja). 78 proc. z nich preferuje Karola Nawrockiego (58 proc. zdecydowanie), natomiast Donald Tusk może liczyć w tej grupie jedynie na 11% pozytywnych wskazań.