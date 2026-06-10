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Szef MON ostrzega. "Przygotowywane są kolejne ataki o charakterze hybrydowym"

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 12:02
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Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega. "Przygotowywane są kolejne ataki o charakterze hybrydowym"/PAP
Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacjami i dezinformacją m.in. związaną z programem SAFE . Zaznaczył, że ostatnie dni przyniosły wzrost "aktywności adwersarzy ze wschodu".

Ostatnie godziny to nasilenie dezinformacji dotyczące szczególnie bezpieczeństwa państwa polskiego, dotyczące programu SAFE, najważniejszych zadań modernizacji polskiej armii (...), bezpieczeństwa Europy czy siły naszych Sojuszy - powiedział Kosiniak-Kamysz na środowej konferencji prasowej.

"Przygotowują pewnie kolejne ataki hybrydowe"

Dodał, że "te wszystkie manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej", "widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona, i przygotowują pewnie kolejne ataki o charakterze hybrydowym".

Szef MON podkreślił, że trzeba temu przeciwdziałać i dlatego zdecydował, iż "wszystkie siły i możliwości resortu obrony narodowej będą walczyć z dezinformacją, będą walczyć z manipulacją". Kosiniak-Kamysz stwierdził, że krytyka działań rządu i spór polityczny są w demokracji naturalne, ale - jak zaznaczył - mówi tu "o wrogim działaniu, które ma niszczyć zaufanie do państwa, rozbijać sojusze, wspólnotę narodową i natowską". Te działania są obliczone bardzo jasno na osłabianie odporności państwa polskiego - dodał szef MON.

Fałszywe twierdzenia o SAFE

Wśród pojawiających się przestrzeni publicznej manipulacji Kosiniak-Kamysz wymienił m.in. twierdzenia, że "SAFE rozbraja polską armię" lub że zakupiony z SAFE sprzęt trafi na Ukrainę. Trudno mówić, że jak kupujemy sprzęt za 120 mld zł to jest rozbrajanie Polski - powiedział. Szef MON podkreślił też, że nic z zakupionego w ramach SAFE nie trafi do Ukrainy.

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Źródło PAP
Tematy: SAFEWładysław Kosiniak-KamyszRosjaataki
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Dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
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