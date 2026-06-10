Tomasz Oświeciński znany jest m.in. z filmów Patryka Vegi oraz serialu "M jak miłość", w którym grał przez kilka lat. Prywatnie związany jest z Aleksandrą. Historia tego związku była nieco burzliwa. Para rozstała się w 2016 roku, by ponownie do siebie wrócić.

Owocem tego związku jest córka Maja, która poszła w ślady ojca i również spełnia się aktorsko. Można ją oglądać w serialu "Na Wspólnej". 17-latka bywa wraz ze znanym tatą na imprezach branżowych.

Córka Tomasza Oświecińskiego trafiła do szpitala

Tomasz Oświeciński zamieścił niepokojący wpis w sieci. Okazuje się, że Maja trafiła nagle do szpitala. O wszystkim aktor napisał w mediach społecznościowych. Do wpisu dodał zdjęcie, na którym widać dłoń jego córki podłączoną do aparatury medycznej.

Maja Oświecińska przejdzie operację

Okazuje się, że Maja musi przejść pilną operację wyrostka robaczkowego. Życie potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie... Jeszcze wczoraj wieczorem Maja była na pokazie filmu Spielberga, a dzisiaj leży w szpitalnym łóżku i czeka na operację wyrostka - napisał Tomasz Oświeciński.

"Staramy się zachować spokój"

Majcia jest bardzo dzielna, ale potwornie się boi. To jej pierwsza narkoza w życiu i najbardziej przeraża ją sam moment zaśnięcia. Staramy się zachować spokój, ale serce pęka, kiedy widzisz taki strach w oczach własnego dziecka - dodał. Na koniec poprosił o ciepłe słowa dla córki. Tych nie zabrakło. Internauci od razu pospieszyli z komentarzami pełnymi wsparcia.