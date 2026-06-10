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Córka Tomasza Oświecińskiego trafiła do szpitala. Przejdzie pilną operację

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 10:05
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Oświeciński
Córka Tomasza Oświecińskiego trafiła do szpitala. Przejdzie pilną operację/AKPA
Tomasz Oświeciński, który znany jest z filmów Patryka Vegi oraz serialu "M jak miłość", w którym grał, przekazał niepokojące wieści. Jego córka Maja trafiła do szpitala. Okazuje się, że 17-latka przejdzie operację. Co się stało?

Tomasz Oświeciński znany jest m.in. z filmów Patryka Vegi oraz serialu "M jak miłość", w którym grał przez kilka lat. Prywatnie związany jest z Aleksandrą. Historia tego związku była nieco burzliwa. Para rozstała się w 2016 roku, by ponownie do siebie wrócić.

Owocem tego związku jest córka Maja, która poszła w ślady ojca i również spełnia się aktorsko. Można ją oglądać w serialu "Na Wspólnej". 17-latka bywa wraz ze znanym tatą na imprezach branżowych.

Córka Tomasza Oświecińskiego trafiła do szpitala

Tomasz Oświeciński zamieścił niepokojący wpis w sieci. Okazuje się, że Maja trafiła nagle do szpitala. O wszystkim aktor napisał w mediach społecznościowych. Do wpisu dodał zdjęcie, na którym widać dłoń jego córki podłączoną do aparatury medycznej.

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Maja Oświecińska przejdzie operację

Okazuje się, że Maja musi przejść pilną operację wyrostka robaczkowego. Życie potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie... Jeszcze wczoraj wieczorem Maja była na pokazie filmu Spielberga, a dzisiaj leży w szpitalnym łóżku i czeka na operację wyrostka - napisał Tomasz Oświeciński.

"Staramy się zachować spokój"

Majcia jest bardzo dzielna, ale potwornie się boi. To jej pierwsza narkoza w życiu i najbardziej przeraża ją sam moment zaśnięcia. Staramy się zachować spokój, ale serce pęka, kiedy widzisz taki strach w oczach własnego dziecka - dodał. Na koniec poprosił o ciepłe słowa dla córki. Tych nie zabrakło. Internauci od razu pospieszyli z komentarzami pełnymi wsparcia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: zdrowieszpitaloperacjamaja oświecińska
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Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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