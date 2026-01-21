Tusk był zwolennikiem militarnego wsparcia Duńczyków

Swoje kontyngenty wojskowe na Grenlandię wysłały m.in. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania i Francja. Według nieoficjalnych ustaleń "Radia ZET" premier Tusk chciał, by to tego grona dołączyli również polscy żołnierze.

Reklama

Szef polskiego rządu miał być wielkim zwolennikiem militarnego wsparcia Duńczyków. Tusk miał przekonywać, że udział polskich żołnierzy w misji będzie wyrazem wsparcia dla naszych europejskich partnerów i pomoże nam w prowadzeniu polityki w Unii.

Szef MON odwiódł Tuska od wysłania wojska na Grenlandię

Oficjalnie premier naszego rządu 15 stycznia powiedział, że Polska nie planuje wysłać żołnierzy na Grenlandię, ale to nie oznacza, iż w głowie szefa Rady Ministrów nie było takiego pomysłu.

Reklama

Według informacji "Radia ZET" Tuska był zwolennikiem takiego rozwiązania. Pomysłowi premiera rządu sprzeciwił się jednak Kosiniak-Kamysz. Szef MON odwiódł Tuska od wysłania polskich żołnierzy na Grenlandię,