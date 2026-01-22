Nielsen nie zna ustaleń NATO z USA
Premier Grenlandii powiedział, że nie wie, co zawierają ustalenia między szefem NATO Markiem Ruttem a prezydentem USA Donaldem Trumpem. Z tego, co wiem, to porozumienie dotyczyło wspólnego celu, jaki nas łączy: uczynienia więcej dla bezpieczeństwa Arktyki. (...) Nic nie wiem o minerałach - zaznaczył Nielsen na konferencji prasowej w grenlandzkiej stolicy Nuuk.
Nielsen przypomniał, że tylko Grenlandia i Dania mogą zawierać umowy dotyczące Grenlandii. Dodał, że wyspa jako terytorium zależne od rządu w Kopenhadze, a Dania jest członkiem NATO. Nielsen zapewnił jednocześnie o poparciu dla „bardziej stałej obecności misji NATO na Grenlandii, zwiększonej obecności wojskowej i ćwiczeń”.
Grenlandczycy bili swojemu premierowi brawo
Nielsen zaznaczył, że jest „usatysfakcjonowany i szczęśliwy” z środowej zapowiedzi Trumpa, że nie użyje siły wobec Grenlandii. Do wczoraj nie mogliśmy tego wykluczyć - powiedział premier. Gdy zapytano go, czy Grenlandia byłaby skłonna oddać USA fragmenty swojego terytorium, odpowiedział, że jest otwarty na dyskusję na wiele tematów.Jednak nasza suwerenność i integralność to czerwone linie - podkreślił.
Konferencja Nielsena pierwotnie miała się odbyć w sali konferencyjnej grenlandzkiego rządu, ale z powodu dużego zainteresowania międzynarodowych mediów została przeniesiona do centrum kultury Katuaq. Na spotkanie przyszło też wielu Grenlandczyków, którzy po zakończeniu spotkania nagrodzili premiera brawami.
USA i NATO ustaliły ramy porozumienia
Prezydent USA oświadczył w środę, że ustalono z NATO ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii. Następnie potwierdził to sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte. Trump mówił, że umowa ramowa obejmuje również dostęp do występujących na Grenlandii pierwiastków ziem rzadkich.
