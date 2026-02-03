NATO pracuje nad zwiększeniem bezpieczeństwa Arktyki

Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte przekazał w połowie stycznia, że państwa członkowskie NATO omawiają i pracują nad kolejnymi krokami, aby wspólnie zapewnić bezpieczeństwo Arktyki.

Trwają prace planistyczne nad wzmocnioną aktywnością NATO o nazwie Arktyczna Straż (Arctic Sentry) - poinformował O’Donnell, cytowany przez agencję Reutera, potwierdzając doniesienia niemieckiego magazynu "Spiegel". Odmówił jednocześnie podania dalszych szczegółów.

Udział USA w misji NATO jest możliwy

Według mediów grupa europejskich krajów, na czele z Wielką Brytanią i Niemcami, omawia plany zwiększenia swojej obecności wojskowej na Grenlandii, aby przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa, że Europa poważnie traktuje bezpieczeństwo w Arktyce.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius ocenił pod koniec stycznia w Berlinie, że sprawa misji NATO Arctic Sentry na Grenlandii, w której możliwy jest udział USA, rozwija się pomyślnie. Zastrzegł jednak, że jej uruchomienie nie jest przesądzone, ponieważ rozmowy wciąż trwają.

Według Pistoriusa Arktyka ma "duże znaczenie militarne" jako obszar łączący Europę i Amerykę Północną. Jak zaznaczył, mają tego świadomość zarówno amerykańscy sojusznicy, jak i prezydent USA Donald Trump.

Trump deklarował przejęcie Grenlandii

Grenlandia, będąca autonomiczną częścią Królestwa Danii, stała się w styczniu przedmiotem ostrego sporu dyplomatycznego między Stanami Zjednoczonymi, których prezydent deklarował zamiar przejęcia wyspy, a Danią i kilkoma popierającymi ją krajami NATO.

Trump ogłosił w drugiej połowie stycznia podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, że - mimo wcześniejszych zapowiedzi - jednak nie wprowadzi dodatkowych ceł na towary z ośmiu europejskich państw, które wysłały delegacje wojskowe na Grenlandię.