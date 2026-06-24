Andrzej Duda zaszalał. Były prezydent kupił Porsche 911

Porsche Dudy kosztowało fortunę
Duda, by stać się właścicielem sportowego auta musiał głęboko sięgnąć do kieszeni. Były prezydent Andrzej Duda kupił sportowy samochód. Został właścicielem Porsche 911. To auto, którego cena waha się od 700 tys do półtora miliona za nowy egzemplarz. Ceny aut używanych zaczynają się od 150 tys zł. a kończą na ponad milionie zł - poinformował w mediach społecznościowych Mariusz Gierszewski.
Duda na emeryturze zajmuje się kilkoma projektami
Duda po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej skupił się na działalności biznesowej, eksperckiej i doradczej. Zajmuje się obecnie kilkoma różnymi projektami.
Wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą założył krakowską spółkę komandytową "Andrzej Duda PAAD", która zajmuje się doradztwem, badaniem rynku oraz planowaniem strategicznym. 54-latek pełni również funkcję członka rady nadzorczej w firmie technologiczno-finansowej ZEN.com.
Były prezydent współpracuje też z amerykańskim think tankiem. Skupia się tam na zagadnieniach bezpieczeństwa transatlantyckiego oraz konserwatywnych rozwiązaniach politycznych dla Europy.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.