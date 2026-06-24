Andrzej Duda zaszalał. Były prezydent kupił Porsche 911

Porsche Dudy kosztowało fortunę

Duda, by stać się właścicielem sportowego auta musiał głęboko sięgnąć do kieszeni. Były prezydent Andrzej Duda kupił sportowy samochód. Został właścicielem Porsche 911. To auto, którego cena waha się od 700 tys do półtora miliona za nowy egzemplarz. Ceny aut używanych zaczynają się od 150 tys zł. a kończą na ponad milionie zł - poinformował w mediach społecznościowych Mariusz Gierszewski.

Były prezydent Andrzej Duda kupił sportowy samochód.

Został właścicielem Porsche 911. To auto, którego cena waha się od 700 tys do półtora miliona za nowy egzeplarz. Ceny aut używanych zaczynają się od 150 tys zł. a kończą na ponad milionie zł. @RadioZET_NEWS @NewsweekPolska — Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) June 23, 2026

Duda na emeryturze zajmuje się kilkoma projektami

Duda po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej skupił się na działalności biznesowej, eksperckiej i doradczej. Zajmuje się obecnie kilkoma różnymi projektami.

Wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą założył krakowską spółkę komandytową "Andrzej Duda PAAD", która zajmuje się doradztwem, badaniem rynku oraz planowaniem strategicznym. 54-latek pełni również funkcję członka rady nadzorczej w firmie technologiczno-finansowej ZEN.com.

Były prezydent współpracuje też z amerykańskim think tankiem. Skupia się tam na zagadnieniach bezpieczeństwa transatlantyckiego oraz konserwatywnych rozwiązaniach politycznych dla Europy.