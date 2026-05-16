Andrzej Duda właśnie skończył 54 lata. Były prezydent urodził się w Krakowie i jest najstarszym dzieckiem profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej - Janiny Milewskiej-Dudy i Jana Tadeusza Dudy.

Andrzej Duda ma adoptowaną siostrę

Jak często podkreślał w wywiadach, w jego domu panowała dyscyplina, ale też samodzielność i odpowiedzialność, za swoje czyny i decyzje. Były dziś prezydent ma dwie siostry. Jedna to Anna Duda-Kękuś, która jest jego biologiczną siostrą i druga Dominika, która została adoptowana przez jego rodziców.

Miało to miejsce pod koniec lat 80.. Gdy rodzice Andrzeja Dudy zdecydowali się na adopcję, była głowa państwa miała 16 lat. Cała trójka jest w świetnych stosunkach. Ciepli, serdeczni. Ponieważ Andrzej jest dużo starszy, czuje się za siostry odpowiedzialny - mówił Jan Duda w programie "Politycy od Kuchni".

"Najpierw przychodził chłopiec"

W wywiadzie, którego Andrzej Duda udzielił Żurnaliście w 2025 roku, wspominał moment, gdy jego rodzice zdecydowali się zaadoptować jego siostrę. Moi rodzice zdecydowali się na adopcję dziecka… żeby pomóc jakiemuś dziecku, które ma trudną sytuację życiową i jest w domu dziecka - mówił Andrzej Duda.

Wyznał, że zanim siostra Dominika została z nimi na zawsze, do ich domu przychodził chłopiec. Kiedy ja miałem 16 lat początkowo taki chłopiec, który miał wtedy 10 lat, do nas przychodził, oswajał się z naszą rodziną. To było chyba przez pierwsze trzy lata, o ile pamiętam. Potem moi rodzice zdecydowali się na adopcję dziecka już taką "pełną" i faktycznie to zrealizowali. No i rzeczywiście mam siostrę teraz. Ja już w ogóle zapominam o tym, że ona jest adoptowana. Jest po prostu moją siostrą - mówił Andrzej Duda.

Jakim bratem jest Andrzej Duda?

Były prezydent wyznał, że był wobec sióstr dosyć wymagający. Z jego ust padło stwierdzenie, że był "chyba dość surowym bratem". Wymagam dużo od siebie, ale też od innych, choć od siebie zdecydowanie więcej - powiedział.