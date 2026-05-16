Dziennik Gazeta Prawana logo

Andrzej Duda ma adoptowaną siostrę. "Najpierw przychodził do nas chłopiec"

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 12:10
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Katowice,,Silesia,,Poland,July,04,2021,Celebrations,Related,To,The
Andrzej Duda ma adoptowaną siostrę. "Najpierw przychodził do nas chłopiec"/Shutterstock
Andrzej Duda ma dwie siostry. Mało, kto wie, że młodsza Dominika, byłą adoptowana. Były prezydent, który 16 maja skończył 54 lata, miał wówczas 16 lat. "Najpierw przychodził do nas chłopiec" - wspominał tamten czas Andrzej Duda. Jakim był bratem? Jak podchodzi do tej relacji?

Andrzej Duda właśnie skończył 54 lata. Były prezydent urodził się w Krakowie i jest najstarszym dzieckiem profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej - Janiny Milewskiej-Dudy i Jana Tadeusza Dudy.

Andrzej Duda ma adoptowaną siostrę

Jak często podkreślał w wywiadach, w jego domu panowała dyscyplina, ale też samodzielność i odpowiedzialność, za swoje czyny i decyzje. Były dziś prezydent ma dwie siostry. Jedna to Anna Duda-Kękuś, która jest jego biologiczną siostrą i druga Dominika, która została adoptowana przez jego rodziców.

Andrzej Duda założył spółkę. Jego żona została wspólnikiem
Andrzej Duda założył spółkę. Jego żona została wspólnikiem

Miało to miejsce pod koniec lat 80.. Gdy rodzice Andrzeja Dudy zdecydowali się na adopcję, była głowa państwa miała 16 lat. Cała trójka jest w świetnych stosunkach. Ciepli, serdeczni. Ponieważ Andrzej jest dużo starszy, czuje się za siostry odpowiedzialny - mówił Jan Duda w programie "Politycy od Kuchni".

"Najpierw przychodził chłopiec"

W wywiadzie, którego Andrzej Duda udzielił Żurnaliście w 2025 roku, wspominał moment, gdy jego rodzice zdecydowali się zaadoptować jego siostrę. Moi rodzice zdecydowali się na adopcję dziecka… żeby pomóc jakiemuś dziecku, które ma trudną sytuację życiową i jest w domu dziecka - mówił Andrzej Duda.

Wyznał, że zanim siostra Dominika została z nimi na zawsze, do ich domu przychodził chłopiec. Kiedy ja miałem 16 lat początkowo taki chłopiec, który miał wtedy 10 lat, do nas przychodził, oswajał się z naszą rodziną. To było chyba przez pierwsze trzy lata, o ile pamiętam. Potem moi rodzice zdecydowali się na adopcję dziecka już taką "pełną" i faktycznie to zrealizowali. No i rzeczywiście mam siostrę teraz. Ja już w ogóle zapominam o tym, że ona jest adoptowana. Jest po prostu moją siostrą - mówił Andrzej Duda.

Jakim bratem jest Andrzej Duda?

Były prezydent wyznał, że był wobec sióstr dosyć wymagający. Z jego ust padło stwierdzenie, że był "chyba dość surowym bratem". Wymagam dużo od siebie, ale też od innych, choć od siebie zdecydowanie więcej - powiedział.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Andrzej Dudaadopcja
Powiązane
Andrzej Duda
Andrzej Duda ostro o decyzji Nawrockiego. "Mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności"
Krynica Forum 2025
Andrzej Duda o memie z Beatą Szydło. "Pokładałem się ze śmiechu"
Andrzej Duda
Andrzej Duda został prezesem. Czym zajmuje się fundacja byłego prezydenta?
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAndrzej Duda ma adoptowaną siostrę. "Najpierw przychodził do nas chłopiec" »
Zobacz
|
Badanie techniczne pojazdu na stacji kontroli pojazdów SKP. Diagnosta samochodowy w kanale sprawdza stan podwozia i układu wydechowego pod samochodem Volkswagen Touran. Nowe przepisy i procedury przeglądów aut w 2026 roku
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Oto ortograficzny do porannej kawy
Quiz ortograficzny do porannej kawy. Wynik 15/15 to mistrzostwo
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj