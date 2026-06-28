Na wakacje pociągiem. Polskie rodziny coraz chętniej zamieniają jazdę samochodem na podróż koleją

Warszawa, dn. 25.06.2026 r.

Polskie rodziny pokochały kolej – aż 86% rodziców docenia komfort podróży z dziećmi. „Z koleją od dziecka” – najnowszy raport o nawykach transportowych rodzin, dzieci i młodzieży.

Na wakacje 2026: samochodem czy pociągiem

Popularność kolei wzrasta. W 2025 roku padł niezaprzeczalny rekord – 439 mln pasażerów. To najlepszy wynik od 30 lat i znacząco wyższy rezultat niż w 2024 roku (407,5 mln). Wzrost zainteresowania tym środkiem transportu dostrzegalny jest także w codziennym życiu Polaków.

Aż 70% rodziców deklaruje, że podróżowało z dziećmi koleją. Najnowszy raport KOLEO – „Z koleją od dziecka” prezentuje ewolucję kolejowej mobilności Polaków – od pierwszych podróży rodzinnych po budowanie nawyków transportowych młodzieży.

Prawie 40% badanych korzystało z kolei w ciągu ubiegłego roku, a 20% robi to regularnie.

Jednak to w tej grupie (rodzice dzieci w wieku 0-2 lata) istnieje najwięcej obaw związanych z podróżą koleją.

Wśród nich wymieniane są: tłok w pociągach, trudności z wsiadaniem do składu oraz przystosowanie infrastruktury dworcowej do poruszania się z wózkiem dziecięcym.

Kluczowym wyzwaniem pozostaje jednak brak stacji kolejowej w pobliżu (w tej sytuacji jest 39% badanych). Jeśli w okolicy znajduje się dworzec, a kolej oferuje krótki czas przejazdu, rodziny chętnie korzystają z takich połączeń.

Aż 4 na 5 najpopularniejszych tras wybieranych przez rodziny z dziećmi w wieku 0–2 lata to takie, na których pociągiem można dojechać do najbliższego dużego miasta szybciej niż autem.

Wakacyjne podróże 2026: z małym dzieckiem - samochodem, ze starszym koniecznie pociągiem

Wiek dziecka ma kluczowe znaczenie przy wyborze środka transportu – im jest ono starsze, tym częściej rodzice decydują się na kolej. W przypadku podróży z kilkuletnim dzieckiem, taki krok planuje 71% respondentów.

Aż 86% rodziców, którzy mają już za sobą przejazd koleją z dzieckiem, ocenia go pozytywnie, a 74% deklaruje chęć ponownego wyboru tego środka transportu.

Wśród najczęściej wskazywanych zalet podróży pociągiem wymienia się możliwość wartościowego spędzenia czasu z bliskimi, większą swobodę ruchu dla dziecka, bezpieczeństwo oraz brak konieczności stania w korkach.

Rodzice doceniają także dostęp do toalety i możliwość zjedzenia posiłku bez potrzeby zatrzymywania się, atrakcyjne zniżki rodzinne oraz mniejsze ryzyko wystąpienia u dziecka choroby lokomocyjnej.

Na wakacje pociągiem: podróż jako dodatkowa atrakcja

Warto dodać, że podróż koleją to dla dzieci atrakcja sama w sobie. Prawie 90% rodziców twierdzi, że podróż pociągiem podobała się dziecku.

Ponadto 69% badanych uważa, że dzieci wolą podróże koleją niż podróże innymi środkami lokomocji, a 66% zgadza się ze stwierdzeniem, że dzieci wręcz kochają kolej.

– Bezpieczeństwo i komfort podróży koleją oraz wartościowy czas z bliskimi to tylko niektóre, doceniane przez rodziców zalety podróżowania pociągiem. Dla dzieci to niezwykła przygoda i szansa na wspólny czas z dorosłymi, którzy mogą poświęcić im pełną uwagę - mówi Kasia Banasik-Pyzik, pomysłodawczyni KOLEO KIDS, CMO firmy Astarium.

Podróże koleją: dodatkowe atuty dla uczniów

Dla starszych dzieci i młodzieży pociąg to przede wszystkim synonim niezależności oraz przestrzeń budowania własnej autonomii. Kolej kojarzy im się z pozytywnymi emocjami – rówieśniczymi wycieczkami, wyjazdami na obozy czy codzienną swobodą w dojazdach do szkoły i na zajęcia dodatkowe.

Co ciekawe, choć polskie prawo nie wyznacza jednoznacznie granicy wiekowej, od której dziecko może podróżować samodzielnie, to rodzice są w tej kwestii wyraźnie podzieleni.

Samodzielne podróże nastolatków akceptuje blisko połowa z nich (47%), podczas gdy 31% nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii, a 23% jest im przeciwna. Warto zauważyć, że zielone światło na samodzielne wyjazdy częściej dają ojcowie (51%) niż matki (42%).

Nastolatki mają wobec transportu konkretne wymagania. Jako pokolenie w pełni cyfrowe, oczekują nowoczesności – standardem są dla nich aplikacje mobilne oraz systemy dynamicznej informacji pasażerskiej (np. tablice z informacjami o punktualności).

Zmiana podejścia zależy jednak od celu podróży. W trakcie wyjazdów ze znajomymi młodzież stawia na prywatność i wybiera wagony z przedziałami, gdzie – jak sami deklarują – można czuć się bardziej swobodnie.

Z kolei w codziennych dojazdach do szkoły wolą otwarte przestrzenie (wagony bezprzedziałowe), które pozwalają im uniknąć niezręcznej ciszy wśród obcych współpasażerów.