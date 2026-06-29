Prezydent domaga się śledztwa. "Przepraszam obywateli z niedopuszczalną sytuację"

Prezydent wśród rozczarowanych kibiców

Koreańczycy zdecydowanie zdecydowanie więcej oczekiwali od swojej reprezentacji. Występom piłkarzy na mundialu towarzyszyło wielkie zainteresowanie. Nic więc dziwnego, że po odpadnięciu z turnieju kibice poczuli zawód.

Wśród rozczarowanych znalazł się prezydent kraju. Lee Jae Myung w mediach społecznościowych przeprosił obywateli i zapowiedział wszczęcie śledztwa, które ma wyjaśnić przyczyny słabej postawy reprezentantów Korei na mundialu.

Tegoroczna porażka w awansie do finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej, która wprawiła naród w poczucie pustki, wydaje się wynikać z niepowodzenia organizacji i kadr. Ponieważ udział w mistrzostwach świata wiąże się z zaangażowaniem znacznych środków z podatków obywateli oraz zasobów państwa, proszę, aby Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki przeprowadziło dokładne śledztwo, przeanalizowało przyczyny oraz opracowało środki, które zapobiegną powtórzeniu się takiej sytuacji i wprowadziło niezbędne ulepszenia. Bardzo przepraszam za głębokie rozczarowanie, jakie spowodowaliśmy wśród obywateli tą niedopuszczalną sytuacją - napisał prezydent Korei.

최휘영 장관님과 관련 공무원 여러분 애쓰셨습니다.



저도 전임 명예 프로축구단장이자 심정적 붉은악마로서 예상밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낍니다.



결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐습니다. 능력보다 네편내편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불보듯… https://t.co/wNwtKlo1qY — 이재명 (@Jaemyung_Lee) June 28, 2026

Koreańczycy po trzech meczach wrócili do domu

Pierwszą "ofiarą" słabego występu Koreańczyków na mundialu okazał się selekcjoner reprezentacji. Hong Myung-bo podał się do dymisji.

Podopieczni 57-letniego szkoleniowca mistrzostwa świata rozpoczęli obiecująco, pokonując Czechy 2:1. W kolejnych meczach ponieśli jednak porażki po 0:1 z Meksykiem i Republiką Południowej Afryki. Trzy punkty nie wystarczyły, by zapewnić sobie miejsce w gronie ośmiu najlepszych drużyn z trzecich miejsc, co gwarantowałoby awans do 1/8 finału.