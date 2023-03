Osoby do 26 roku życia w 2023 roku niezmiennie są zwolnione z opodatkowania osiąganych przez nie dochodów. Rozwiązanie to ma pozwolić młodym ludziom nieco podreperować domowe budżety i zachęcić do pracy, ponieważ mogą oni liczyć na wyższy dochód netto – a więc „na rękę” – dzięki temu, że od ich pensji nie są odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy.

Czy w związku z tym młode osoby nie muszą składać rocznego zeznania podatkowego PIT? Sprawdź, na czym dokładnie polega ulga dla młodych. Komu przysługuje ulga dla młodych? Ulga dla młodych, czyli tak zwany zerowy PIT, obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku. Pierwotnie dotyczyła wyłącznie przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy i pokrewnych, a więc na przykład umowy zlecenie czy pracy nakładczej. W styczniu 2021 zaszły jednak zmiany, zgodnie z którymi ulga ta rozszerzyła się na przychody z odbywania praktyki absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego. Przychody podlegające zwolnieniu nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 zł. Jednak młodzi ludzie, których zarobki są wyższe, nie muszą martwić się o to, że całość ich wynagrodzenia zostanie opodatkowana, ponieważ działania takie obejmują wyłącznie nadwyżkę powyżej tej kwoty. Jest ona opodatkowana według skali podatkowej. Oznacza to, że jeżeli nadwyżka roczne nie przekracza kwoty 120 000 zł, wówczas stosowana jest stawka 12-procentowego podatku. Jeśli Jednak wynagrodzenie młodego człowieka przekroczy kwotę 205 528 zł, wówczas zastosowane zostanie opodatkowanie według stawki 32%. Kogo nie obowiązuje ulga dla młodych? Zwolnienie z opodatkowania PIT nie dotyczy osób, które nie ukończyły 26 roku życia, lecz prowadzą swoją własną działalność gospodarczą, współpracują na zasadach B2B, są zatrudnione na podstawie umowy o dzieło czy pobierają wynagrodzenie z tytułu praw autorskich. Co więcej, do podstawy opodatkowania nie są wliczane dochody osiągane za granicą, w przypadku których stosowana jest metoda wyłączenia z progresją. Mowa tutaj na przykład o pracy zarobkowej w Niemczech, Francji, Czechach, Szwajcarii czy Słowacji. Do podstawy opodatkowania wlicza się też dochody osiągnięte za granicą, w przypadku których wykorzystuje się metodę proporcjonalnego odliczenia, czyli tak zwany kredyt podatkowy. Takie osoby muszą wykazać swoje dochody w deklaracji i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie. Mogą w tym celu skorzystać na przykład z programu dostępnego na stronie Podatnik.info. Czy osoby objęte ulgą dla młodych muszą składać PIT-37? Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia w 2022 roku uzyskujące wyłącznie dochody objęte ulgą dla młodych, których kwota nie przekracza 85 528 zł, nie muszą składać zeznania rocznego. Jednak w sytuacji, kiedy ich przychody przekroczyły tę kwotę, powinni wykazać je i rozliczyć wszelkie te kwoty wynagrodzeń, które przewyższyły ustalony limit. Obowiązek ten dotyczy zeznania podatkowego składanego w terminie do 2 maja 2023, wyłącznie dla wynagrodzenia uzyskiwanego od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022. Podatnicy muszą liczyć się z tym, że opodatkowana zostanie kwota przekraczająca ustalony limit, lecz nie całość ich dochodów. Jak wygląda rozliczenie deklaracji, gdy podatnik ukończył w ciągu roku podatkowego 2022 26 lat? W sytuacji, kiedy podatnik ukończył 26 rok życia w ciągu roku podatkowego 2022, wówczas ulga dla młodych zastosowana jest wyłącznie w stosunku do dochodów osiągniętych przed 26 urodzinami. Pozostałe dochody, a więc otrzymane już pierwszego dnia po urodzinach, są opodatkowane. W związku z tym taka osoba jest zobligowana do złożenia deklaracji PIT-37, w której powinna wykazać właśnie te dochody. Ulga dla młodych a wspólne rozliczenie z małżonkiem Osoby, którym przysługuje ulga dla młodych, pozostające w związku małżeńskim, niezależnie od tego, czy chcą rozliczać się indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem, mogą skorzystać z ulgi do limitu 85 528 zł dla każdego z małżonków, o ile nie przekroczyli oni 26 roku życia. W takim przypadku jednak niewykorzystana przez jednego małżonka część limitu nie podlega rozliczeniu w ramach limitu przysługującemu drugiemu małżonkowi.