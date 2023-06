Jak informuje warszawska policja, z każdą minutą zwiększa się natężenie ruchu w okolicach stadionu PGE Narodowy. Na miejscu pracują policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KSP.

Na razie zarówno od strony Mostu Poniatowskiego jak i przy zjeździe na Wybrzeże Szczecińskie obserwujemy duże natężenie ruchu, ale nie ma większych utrudnień - powiedział sierżant Wiśniewski. Dodał, że sytuacja może się jeszcze poprawić, gdyż zagęszczenie jest związane z godzinami popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

Od godziny 17:00 obowiązują ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie. Nie da się z Ronda Waszyngtona skręcić w ulicę Francuską. Do godz. 21:00 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary ograniczone ulicami: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ulica Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i Bora-Komorowskiego. Ograniczenia nie dotyczą pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz jednośladów. Bez zmian będą tu kursowały również autobusy komunikacji miejskiej.

W zależności od aktualnej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic.

Służby zalecają dojazd na koncert linią M2. Pociągi na drugiej linii metra będą podjeżdżały na stacje z częstotliwością ok. 3-4 min. Na koncerty można także dojechać tramwajami i autobusami. Dojazd do stacji Warszawa Wschodnia lub Warszawa Stadion z kierunku wschodniego zapewnią także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej aż do zakończenia rozwozu uczestników, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zamknięte zostaną ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy 102, 125 i 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką. Natomiast autobusy E-1 zostaną skierowane przez most Świętokrzyski do stacji metra Centrum Nauki Kopernik.

Jak wrócić z koncertu Beyonce?

Po zakończeniu koncertu, ok. godz. 22.30, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem de Gaulle’a a rondem Waszyngtona (decyzję o tym podejmuje policja), na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy.

Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24, po stronie Śródmieścia będą kończyły kursy na pl. Starynkiewicza, a na Pradze na pętli Ratuszowa-Zoo. Natomiast tramwaje linii 22 po stronie Śródmieścia dojadą na pl. Starynkiewicza, a na Pradze będą jeździły w pętli Wiatraczna … al. Zieleniecka, al. Waszyngtona, Wiatraczna.

Zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: Pl. Zawisza, Al. Jerozolimskie, Nowy Świat, Książęca, Ludna, Solec, Trasa Łazienkowska, Wał Miedzeszyński, Zwycięzców, Saska, al. Waszyngtona, Wiatraczna.

Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Po koncercie uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii 509, które dowiozą na Winnicę (z przystanku Rondo Waszyngtona 04) i na Gocław (z przystanku Rondo Waszyngtona 03). Częściej będą kursowały pociągi drugiej linii metra w kierunku stacji Trocka i Bemowo.

Dodatkowe tramwaje linii 9 i 26 wyjadą na trasę: 9: Gocławek... al. Waszyngtona, al. Zieleniecka, Targowa, Ratuszowa, Jagiellońska, Ratuszowa-Zoo; 26: Al. Zieleniecka, Targowa... Metro Młociny.

ZTM przypomina o wzajemnym honorowaniu biletów ZTM i Kolei Mazowieckich.

Beyonce na Stadionie Narodowym wystąpi we wtorek i środę, 27 i 28 czerwca, o godz. 20:00.

Luiza Łuniewska