Reklama

Kogo gryzą komary?

Wszystkich. Ale niektórzy są dla komarów bardziej kuszący. "New York Times" zapytał naukowców o przyczyny przyciągania komarów. Oto ich wnioski.

Reklama

Według profesora neurologii Christophera Pottera z University School of Medicine nie ma jednego, ostatecznego powodu, ale badając przyczyny tego zjawiska zidentyfikowano dwie główne kategorie czynników, które czynią nas bardziej atrakcyjnymi dla komarów. Są to aspekty biologiczne, których nie możemy zmienić, ale również nasze zachowania, a na to już mamy wpływ.

Zapach, który przyciąga komary

Niezależnym od nas czynnikiem jest niepowtarzalny zapach każdego z nas. - Można to porównać do zapachu truskawek, tworzy go kombinacja tuzina nut zapachowych, które łączą się w jeden oryginalny zapach tego owocu. Podobnie charakterystyczna mieszanka związków chemicznych składających się na zapach danego człowieka, przyciąga komary - powiedział naukowiec.

Reklama

- Niektórzy ludzie emitują więcej zapachu, który lubią komary niż inni. Owady te są wrażliwe na różne rodzaje zapachów, również te, których ludzie nie czują. Komary uwielbiają na przykład zapach przedramienia. A przecież nigdy nie pomyślelibyśmy, że nasze ramię jakoś szczególnie pachnie – dodaje Lindy McBride profesor ekologii, biologii ewolucyjnej i neurologii z Uniwersytetu Princeton.

Komary przyciąga szczególnie sebum na naszej skórze, substancja która chroni ją przed wysychaniem. Jednocześnie zawiera cząsteczki, które przyczyniają się do naszego zapachu.

Co jeszcze wabi komary? Grupa krwi i sposób oddychania

Inną niezależną od nas cechą jest nasza grupa krwi. Ona też może mieć wpływ na przyciąganie komarów. Jak mówi dr Christopher Bazzoli, lekarz medycyny ratunkowej w Cleveland Clinic, który specjalizuje się w medycynie dzikiej przyrody "wydaje się, że komary lgną szczególnie do ludzi z grupą krwi typu "0". Tego jednak naukowcy nie są pewni.

Dr Bazzoli wskazuje jeszcze na indywidualny sposób oddychania każdego z nas. - Nazywam to "sygnaturą oddechową". Komary szukają dwutlenku węgla, po części tak właśnie nas odnajdują. A im więcej go wydychamy, tym więcej wysyłamy go w powietrze, zapraszając do siebie owady – powiedział naukowiec.

Zachowanie a przyciąganie komarów

Tym, na co mamy wpływ, by przyciągać lub odstraszać komary jest nasze zachowanie. - Im więcej ruszasz się na podwórku, na przykład wykonując energiczny trening, im ciężej oddychasz, tym więcej dwutlenku węgla wydychasz, co może przyciągać komary – mówi dr Potter.

Pot również wysyła silny sygnał do komarów, szczególnie, gdy utrzymuje się przez kilka godzin, mieszając się z bakteriami na naszej skórze - dodaje dr McBride.

- A jeśli wypiłeś kilka piw możesz emitować w pocie alkohol, który również wabi komary. Alkohol zmienia też skład chemiczny zapachu ciała, co też może przyciągać owady - mówi dr Bazzoli.

Jak trzymać komary na dystans?

Jest na to kilka strategii. Niektóre kosmetyki do pielęgnacji ciała, jak perfumy, ale także pachnące mydła czy balsamy mogą przyciągać komary.

- Jeśli więc będziesz spędzać czas na świeżym powietrzu, spróbuj użyć produktów bezzapachowych i rozważ pominięcie perfum – radzi dr Bazzoli.

Niektóre kolory, takie jak czarny i ciemnoniebieski, mogą działać na komaty jak magnes. Badania potwierdzają również, że komary lgną do ubrań jasnopomarańczowych i czerwonych. "Trzymaj się więc jaśniejszych kolorów. Noś długie rękawy i spodnie" – podpowiada naukowiec.

I dodaje, że warto spryskać ubrania środkiem owadobójczym. Jest wiele różnych środków odstraszających komary maskując zapach skóry. Są też gadżety elektroniczne, które pomagają w usuwaniu komarów z otaczającej nas przestrzeni.

Dr McBride radzi wypróbować sprawdzoną sztuczkę. "Weź wentylator i skieruj go pod stół. Komary uwielbiają krążyć blisko ziemi i gryźć nasze stopy. W ten sposób będzie im trudniej” – podsumowuje naukowiec.