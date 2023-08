Dla porównania w tym samym okresie przed rokiem liczba migrantów przybywających na Lampedusę wynosiła ponad 400. W ośrodku rejestracyjnym na wyspie, tzw. hotspocie, przebywa w poniedziałek około 3600 osób. Liczba ta ma zmniejszyć się, gdy 800 migrantów zostanie przewiezionych do innych ośrodków na terenie kraju.

Nie tylko szlak przez morze

Od początku roku do Włoch dotarło drogą morską prawie 110 tys. migrantów. W ośrodkach pobytu jest ich łącznie ponad 130 tysięcy. Najwięcej przebywa w Lombardii, w Emilii-Romanii i na Sycylii.

Jednocześnie coraz więcej migrantów dociera szlakiem bałkańskim do Triestu na północnym-wschodzie. Kilkuset z nich koczuje w namiotach na ulicach, na dworcu, na placach. Alarm w tej sprawie podniósł burmistrz Roberto Dipiazza, który otrzymał następnie zapewnienie od ministra spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi, że 200 migrantów zostanie przewiezionych do przystosowanych do tego placówek.

Z Rzymu Sylwia Wysocka