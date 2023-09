Reklama

Alerty pogodowe prawie dla całej Polski

W środę (13.09.) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pogodowe ostrzegające zachodnią część kraju przed gwałtownymi zjawiskami w pogodzie. Po kilku godzinach ostrzeżenie rozszerzono na prawie cały kraj. "Dziś uwaga na burze z gradem. Przez Polskę przechodzi front z silnymi opadami deszczu, wyładowaniami atmosferycznymi, opadami gradu i niebezpiecznymi porywami wiatru. Prawie cała Polska objęta jest ostrzeżeniami meteorologicznymi" - informuje IMGW.

Wiatr w trakcie burz wieje z prędkością 70-85 km/h, a spodziewana wielkość opadów to 20-23 mm. Jako pierwsi zmiany w pogodzie odczuli mieszkańcy województw: wielkopolskiego, lubuskiego, części opolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, części warmińsko-mazurskiego.

Pogoda na środę i czwartek dla meteopatów

Burzowa pogoda i wyjątkowo wysokie jak na tę porę roku temperatury sprawiły, że osobom szczególnie wrażliwym pogoda mogła dawać się we znaki. "Wraz z nasuwaniem się niżu i frontu atmosferycznego warunki biometeo w Polsce ulegać będą pogorszeniu, na zachodzie i północnym zachodzie niekorzystna biotropia pogody występować będzie już od rana" – ostrzegał IMGW. "Korzystny wpływ pogody na organizm człowieka zaznaczy się tylko początkowo na południowym wschodzie" - dodano.

Prognoza na czwartek, 20 września. Duża zmiana pogody

W czwartek, w porównaniu ze środą, ochłodzi się o ok. 10 st. C, ale jak na tę porę roku i tak będzie ciepło. Synoptycy przewidują, że po przejściu burz rekordowo wysokie jak na wrzesień temperatury, sięgające 30 st., a nawet miejscami je przekraczające, spadną.

W prognozach nie widać jednak gwałtownego załamania. Ochłodzi się, ale "tylko" o ok. 10 st. C. Okolic 20 stopni na termometrach mieszkańcy zachodniej i północno-zachodniej części kraju mogą spodziewać się już w środę. W czwartek taka temperatura panować będzie w większości kraju. Noc ze środy na czwartek ze średnią temperaturą w okolicach 15 stopni. "Nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 9 st. C na Pomorzu, około 14 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Lubelszczyźnie i Polesiu, w kotlinach sudeckich od 8 st. C do 10 st. C." – informuje IMGW.