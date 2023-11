Prokuratura w Paryżu zatwierdziła zatrzymanie senatora za "podanie osobie, bez jej wiedzy, substancji zmieniającej jej świadomość lub kontrolę nad swoimi działaniami w celu dopuszczenia się gwałtu lub napaści seksualnej".

Senator podał kobiecie ecstasy?

Dwa źródła zbliżone do sprawy powiedziały agencji AFP, że deputowana zgłosiła skargę na senatora w związku z czynem, którego dopuścił się w nocy z wtorku na środę. Nie podano jej personaliów.

Kobieta powiedziała, że poczuła się źle po wypiciu kieliszka w paryskim domu 66-letniego senatora, z którym nie wiążą jej relacje intymne. Badania wykazały obecność w jej organizmie ecstasy. Rewizja przeprowadzona w mieszkaniu senatora wykazała, że miał on w domu ten narkotyk.

"Jeśli to prawda, jest to okropne"

Christophe Bechu, minister ekologii i sekretarz generalny centroprawicowego ugrupowania Horizons, do którego należy Guerriau, powiedział w piątek, że przyjął informacje o zachowaniu senatora z konsternacją i zaniepokojeniem. Jeśli to prawda, jest to okropne - powiedział.