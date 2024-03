Autobiografia papieża Franciszka

"Corriere della Sera" zamieścił na swojej stronie internetowej fragmenty autobiografii papieża Franciszka, która ukaże się 19 marca 2024 roku. „Życie. Moja historia w Historii” to wywiad-rzeka, który przeprowadził włoski dziennikarz Fabio Marchese Ragona.

Książka najpierw ukaże się w USA. Następnie trafi do księgarń w Europie. Będzie dostępna w przekładzie polskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim. Jej wydawcą jest brytyjsko-amerykańskie wydawnictwo HarperCollins.

W opublikowanym fragmencie mowa m.in. o dzieciństwie, korzeniach papieża, wydarzeniach z historii Argentyny i świata (choćby zrzucenie bomb na Nagasaki i Hiroszimę). Wśród poruszonych tematów jest również kwestia relacji z papieżem Benedyktem XVI.

Franciszek o Benedykcie XVI. "Zasmuciło mnie to"

Papież Franciszek wskazał, że Benedykt XVI po swojej abdykacji "przyrzekł bezwarunkowy szacunek i posłuszeństwo swojemu następcy". "Zasmuciło mnie, gdy w następnych latach, postać emerytowanego papieża wykorzystywano dla celów ideologicznych i politycznych przez ludzi pozbawionych skrupułów, którzy, nie przyjąwszy jego rezygnacji, myśleli o osobistych korzyściach, nie przejmując się dramatyczną groźbą rozłamu w Kościele" – czytamy.

Franciszek podkreśla, że to on przekonał emerytowanego papieża, by ten nadal mieszkał w Watykanie, a nie w Castel Gandolfo. "Uznaliśmy obydwaj, że będzie lepiej, jeśli nie będzie żył na uboczu, jak pierwotnie zamierzał, lecz że będzie spotykał się z ludźmi i uczestniczył w życiu Kościoła" – wyjaśnił.

"Niestety, na niewiele się to zdało (…). Przez 10 lat polemiki nie ustawały i zaszkodziły nam obu" – podsumował.

"Życie. Moja historia w Historii. Autobiografia Franciszka

Pod koniec 2023 roku media donosiły, że "Życie. Moja historia w Historii" to pozycja, nad którą czuwał sam papież Franciszek, bez angażowania w to żadnego watykańskiego urzędu.

Jak podkreśla wydawca książki, autobiografia papieża to "niezwykła podróż przez dziesięciolecia, aby prześledzić najważniejsze etapy naszych czasów poprzez wspomnienia papieża".

Te wydarzenia to: upadek muru berlińskiego, zamach stanu Videli w Argentynie, lądowanie na Księżycu w 1969 roku, a nawet Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 1986 roku, w których Maradona strzelił gola, który przeszedł do historii jako "mano de Dios" ("ręka Boga"). Wspomnienia jezuity, który z własnej perspektywy opisuje lata eksterminacji Żydów przez nazistów, zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki, wielki kryzys gospodarczy 2008 roku, atak na Twin Towers w Nowym Jorku, pandemię, rezygnację Benedykta XVI z urzędu i śmierć papieża oraz konklawe, które wybrało go na Stolicę Piotrową.

Jednocześnie w swojej autobiografii Franciszek dzieli się w ważnymi poglądami na aktualne tematy i bieżące wydarzenia, takie jak nierówności społeczne, kryzys klimatyczny, wojna, broń atomowa, dyskryminacja rasowa i bitwa o życie.