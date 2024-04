Szef MRiT informuje: trwa zorganizowana akcja hejtu przeciw programowi #naStart

Trwa zorganizowana akcja hejtu przeciw programowi #naStart, mówię mu zdecydowane stop; ministerstwo rozwoju i technologii jest zasypywane mailami i telefonami z wulgaryzmami; dyrektor departamentu zgłosi na policję otrzymane groźby karalne - powiedział w czwartek szef MRiT Krzysztof Hetman (PSL).

Chodzi o to, że Polacy nie chcą podwyżek cen mieszkań?

Hetman w czwartek w Radiu ZET powiedział, że zaskoczyła i martwi go atmosfera panująca wokół opracowywanego w ministerstwie rozwoju i technologii programu #naStart, który przewiduje dopłaty do kredytów mieszkaniowych. "Informacja o tym, że chcemy realizować ten program wywołała ogromną falę hejtu, a to co się wydarzyło w tym tygodniu przekracza już pewne granice" - podkreślił.

"Dyrektor departamentu, który zajmuje się tym projektem, w tym tygodniu dostał groźby karalne na swoim medium społecznościowym, które będą zgłoszone na policję. Byliśmy zmuszeni wczoraj w sekretariacie tego departamentu wyłączyć telefon, ponieważ Bogu ducha winna pani, która tam pracuje, nasłuchała się ogromnej ilości wulgaryzmów" - poinformował Hetman.

Według szefa MRiT, nie ma wątpliwości, że jest to "zorganizowana akcja jakiejś grupy, która kryje się za anonimowymi kontami w mediach społecznościowych". Dodał, że jego resort jest "zasypywany mailami" które nie zawierają argumentów czy propozycji. "Jest to po prostu zwyczajny hejt, któremu ja dzisiaj mówię absolutnie stop" - zaznaczył minister.

Na uwagę, że politycy muszą mieć "grubą skórę" odpowiedział że nie chodzi tu o niego, a zwykłych pracowników ministerstwa, którzy telefonicznie i mailowo mierzą się z "wulgaryzmami, obelgami i sprzeciwem".

Pytany, kiedy projekt ustawy wprowadzający program #naStart może zostać uchwalony przez Sejm ocenił, że prawdopodobnie stanie się to "zaraz po połowie roku" 2024 r.

W poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym „#naStart”. Dokument, przygotowany przez resort rozwoju i technologii, dotyczy zasad wsparcia przy zaciąganiu kredytu na zakup mieszkania.

Jak przypomina MRiT, nowy kredyt mieszkaniowy #naStart zastąpi bezpieczny kredyt 2 proc. i rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie finansowe wsparcie w formie dopłat do rat. "Wyższa pomoc będzie kierowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi" - przekazał resort w komunikacie. Projekt ustawy od 8 kwietnia jest w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych.