Koncerty Billie Eilish w Polsce

Szczegóły najbliższej trasy koncertowej amerykańskiej piosenkarki ogłoszono w poniedziałek w mediach społecznościowych Billie Eilish. Trasa ma promować nową płytę artystki - premiera "Hit Me Hard and Soft" odbędzie się 17 maja 2024 r. Eilish poinformowała o nowym albumie, dodając, że nie będą mu towarzyszyły single. "Chcemy dać wam całość za jednym razem" - napisała.

"Hit Me Hard and Soft" będzie jej trzecią pracą, po debiutanckiej "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" z 2019 r. i "Happier Than Ever" z 2021. Już po pierwszej płycie Eilish stała się światową gwiazdą, a magazyn "Time" umieścił ją na liście "100 Next" - ludzi, którzy będą decydować o przyszłości biznesu, kultury, polityki i nauki.

Koncert Billie Eilish. Sprzedaż biletów

Obsypano ją nagrodami Grammy, a w 2022 r. wyróżniono Oscarem za piosenkę "No Time To Die", nagraną do filmu o przygodach agenta Jamesa Bonda. Kolejny album Eilish również okazał się przebojem - uplasował się na szczytach list sprzedaży w 25 krajach. Drugiego Oscara artystka otrzymała za piosenkę do filmu "Barbie" w 2023 r.

Eilish jest zdobywczynią 9 statuetek Grammy, dwóch American Music Awards, trzech Brit Awards, a także dwóch Złotych Globów.

Sprzedaż biletów na krakowskie koncerty rozpocznie się 3 maja 2024 r.

Z Krakowa piosenkarka pojedzie do Wiednia, następnie trasa koncertowa odwiedzi Włochy, Francję i Hiszpanię, zakończy się natomiast występami w Wielkiej Brytanii.