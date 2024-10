Gorąco w Sejmie. Donald Tusk zabrał głos po orędziu wygłoszonym przez Andrzeja Dudę. - Prezydent w końcu postanowił wygłosić orędzie, podkreślając wagę tego co stało się rok temu. Nie wpadł na pomysł, by przypomnieć, jaka jest istota tej zmiany, że Polki i Polacy mają dosyć rządów partii, która usadowiła go w Pałacu Prezydenckim – mówił premier. W trakcie wystąpienia szefa rządu posłowie PiS opuścili salę sejmową.