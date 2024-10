W trakcie październikowych obchodów miesięcznicy smoleńskiej doszło do zaskakującej sceny z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Na Placu Piłsudskiego prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z młodzieżą. - To zaszczyt pana poznać – rzucił jeden z nastolatków w stronę byłego premiera. Nagranie trafiło do sieci i szybko zyskało na popularności.