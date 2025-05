Kto może liczyć na pomoc Straży Miejskiej?

Straż Miejska wyjaśniła, że dotyczy to seniorów oraz innych osób chodzących o lasce czy kuli. Mogą one w dniu wyborów prezydenta RP zgłosić potrzebę transportu do punktu wyborczego.

Reklama

Strażnicy zawiozą i odwiozą

Do przejazdów będą wykorzystywane nieoznakowane samochody, ale prowadzący je funkcjonariusze będą umundurowani. Przewozy realizowane będą w granicach Warszawy. Obejmują pomoc w dotarciu do lokalu wyborczego i odwiezienie wyborcy do domu.

Gdzie i kiedy dzwonić po pomoc?

Zapotrzebowanie należy zgłaszać w dniu wyborów – w niedzielę, 18 maja, w godzinach 7.00–19.00 pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu 22 598 69 30.