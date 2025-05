Film z frontu opublikowały w czwartek Siły Zbrojne Ukrainy. Wykonano go najpewniej dzień wcześniej, w środę 14 maja. Widać na nim, jak oddziały ukraińskie odpierają rosyjski szturm w rejonie wsi Nowoołeksandriwka,14 km na południowy zachód od Pokrowska w obwodzie donieckim.

Miejscowość ta znajduje się raptem 3,5 km od granicy z obwodem dniepropietrowskim. Przypomnijmy, że jednym z celów wojsk Putina jest jak najszybsze opanowanie całości obwodu donieckiego.

Walki pod Pokrowskiem. Szturm Rosjan przerodził się w masakrę

Relację ze starcia zamieścił w sieci ukraiński gen. Serhij Najew, dowodzący na tym odcinku frontu. Opisywał, że rosyjskie siły nacierały na miejscowość z trzech stron. W szturmie wzięło udział pięć czołgów, 12 wozów bojowych piechoty, 25 motocykli, a także nieznana liczba żołnierzy.

Oficer napisał, że ukraiński zwiad lotniczy zauważył pojazdy Rosjan już 5-10 km od pozycji obronnych. Żołnierze Kijowa mieli więc czas, by zneutralizować atak oddziałów Putina. Z nagrania wynika, że użyli przede wszystkim artylerii. Trafiano kolejne pojazdy pancerne – w niektórych przypadkach dochodziło do potężnych detonacji. Na koniec drony, jak zwykle, polowały na rosyjskich piechociarzy, którzy plątali się po polu walki.

Zresztą nie wszyscy Rosjanie zginęli z rąk Ukraińców. Na nagraniu widać jednego, który w pełnym pędzie wpadł do rowu na motocyklu. Najpewniej zginął.

"W wyniku naszego uderzenia ogniowego i działań dronów-kamikadze zniszczono ponad 70 okupantów, dwa czołgi, sześć pojazdów opancerzonych, dwa samochody oraz 14 motocykli. Ich natarcie zostało rozbite w pył!" – podsumował gen. Najew.

Rosjanie wykrwawiają się pod Pokrowskiem

Pokrowsk to strategiczny węzeł komunikacyjny ukraińskich wojsk w Donbasie. Rosjanie próbują go zdobyć od lata 2024 r. Jak zwykle próbują je otoczyć, zajmując okoliczne miejscowości. Jednak idzie im to bardzo słabo. Zdarza się, że Ukraińcy wypierają ich ze zdobytych pozycji. Co więcej, każdy miesiąc zmagań kosztuje ich ogromne ilości ludzi i sprzętu.

Gen. Najew twierdzi, że tylko w przeciągu ostatniego miesiąca Rosjanie stracili pod Pokrowskiem 9641 żołnierzy, a ponadto: 75 systemów artyleryjskich, 19 czołgów, 37 opancerzonych wozów bojowych, 729 pojazdów (samochodów, motocykli, wózków golfowych).