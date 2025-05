Nienoksa leży 60 km na zachód od Archangielska na północy Rosji. Znajduje się tam Centralny Poligon Rakietowy Marynarki Wojennej Rosji, gdzie testowane są wszelkiego rodzaju pociski przeznaczone na użytek floty.

W ostatnich latach na terenie poligonu pojawiły się zupełnie nowe konstrukcje, które świadczą o tym, że Kreml chce rozwijać technologie pocisków rakietowych o napędzie atomowym. Zdaniem Rosjan miałyby one nieograniczony zasięg.

Nowe konstrukcje w Nienoksa. Rosjanie będą testować Burewiestnika?

Norweski serwis "The Barents Observer" przeanalizował zdjęcia poligonu w Google Maps z ostatnich lat. Wynika z nich, że od 2023 r. budowano tam całkowicie nową infrastrukturę do testów rakiet.

Najpierw wykarczowano las, a następnie teren (o powierzchni 61 tys. metrów kwadratowych) otoczono podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego. Na końcu linii kolejowej, przywożącej pociski, wzniesiono trzy olbrzymie namioty (każdy o powierzchni boiska piłkarskiego). Wokół nich rozmieszczono niebieskie kontenery, w których najpewniej przechowywane są rakiety. Poza tym, na rogach, zbudowano wyrzutnie, skierowane na Morze Białe.

"Podobne niebieskie kontenery-wyrzutnie można było wcześniej zobaczyć (…) także na innych poligonach testowych dla pocisków rakietowych w Rosji, takich jak Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim, a w ostatnich latach również w Pankowie na Nowej Ziemi w Arktyce. Ten ostatni, podobnie jak Nienoksa, był wykorzystywany przez Rosatom do testowania opracowywanego pocisku manewrującego o napędzie jądrowym Burewiestnik" – czytamy w artykule.

Póki co Rosjanie nie podali do wiadomości publicznej, jakie pociski będą tam testowane.

Wypadek na poligonie w Rosji. Zginęło pięć osób

Poligon w Nienoksa funkcjonuje od 1954 r. Przez dziesięciolecia testowano tam pociski balistyczne przeznaczone dla nawodnych i podwodnych jednostek rosyjskiej floty, budowanych w pobliskiej stoczni Sewmasz w Siewierodwinsku. Jego stara część położona jest bliżej morza niż nowa, opisana powyżej. Wciąż pozostaje w użytku.

To właśnie w pobliżu tego poligonu 8 sierpnia 2019 r. doszło do wypadku podczas testów Burewiestnika. Szczegóły zdarzenia pozostają niejasne. Najprawdopodobniej rakieta eksplodowała, gdy była podnoszona z dna morskiego po testowym wystrzale. Doszło do skażenia radioaktywnego. W zdarzeniu zginęło pięciu ekspertów wojskowych i cywilnych, a co najmniej trzy osoby zostały ranne.