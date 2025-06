Ile powinna wynosić płaca minimalna w 2026 roku? W rządzie trwa gorący spór, który pokazuje, jak trudno dziś pogodzić interesy pracowników, przedsiębiorców i budżetu. Na decydującym posiedzeniu zapadną decyzje, które mogą przesądzić o przyszłości milionów Polaków. Oto co wiemy do tej pory i co może wydarzyć się w najbliższych dniach.