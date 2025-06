Amerykańska baza poważnie zagrożona w przypadku ataku

Jak poinformował brytyjski portal New Arab na stanowiskach postojowych w bazie Al Udeid widoczne są tylko trzy maszyny. Amerykańska ambasada w Katarze przekazała w czwartek, że dostęp do bazy Al Udeid będzie ograniczony z uwagi na trwające w regionie walki.

Reklama

Zdaniem Marka Schwartza, specjalisty ds. obronności w Rand Corporation w razie ataku Iranu personel, maszyny i instalacje w amerykańskiej bazie wojskowej w Katarze byłyby poważnie zagrożone. Samoloty, które wcześniej były rozmieszczone na otwartej przestrzeni, mogły zostać przeniesione do innych baz lub odholowane do hangarów - zauważył portal.

Teheran ostrzegł USA

Siły zbrojne Izraela rozpoczęły 13 czerwca nad ranem zmasowane ataki na Iran; deklarowanym celem miały być obiekty nuklearne i wojskowe. Premier Benjamin Netanjahu oświadczył wówczas, że Teheran ma wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Iran odpowiedział ostrzałem rakietowym Tel Awiwu i innych izraelskich miast. Teheran ostrzegł też, że jeśli USA przystąpią do wojny po stronie Izraela, to Iran może zaatakować amerykańskie bazy wojskowe w regionie.