Trump traci cierpliwość do Putina

"Cierpliwość prezydenta USA wobec Kremla była już na skraju wyczerpania na początku tego tygodnia. Wtedy Trump skrócił termin oczekiwania na postępy w dążeniu do porozumienia pokojowego z Ukrainą z 50 do 10 dni" - przypomina moskiewski korespondent brytyjskiej telewizji Sky News.

Reklama

Trump odpowiedział na prowokacje Miedwiediewa

Prezydent Trump ogłosił w piątek, że wydał rozkaz rozmieszczenia dwóch okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym w „odpowiednich rejonach”. To reakcja na prowokacyjne groźby byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Wcześniej pomiędzy politykami doszło do wymiany zdań na platformach społecznościowych, w której Miedwiediew radził m.in. Trumpowi, by „nie szedł drogą śpiącego Joe”, odnosząc się do prezydenta Bidena.

Trump naciski na Moskwę już nie tylko słowami

"Po raz pierwszy naciski Trumpa na Moskwę wyszły poza sferę słów. Chociaż nie wiemy, gdzie okręty są, to jest to akt o wiele bardziej zaawansowany niż werbalne groźby nałożenia sankcji" - oceniła Sky News. Komentując możliwą reakcję Moskwy, stacja napisała, że "nie pamięta, by Putin uległ kiedykolwiek ultimatum i wątpi, że będzie tak tym razem".