Nawrocki skompletował Kancelarię Prezydenta RP

Nawrocki na platformie X przypomniał, że ks. Wąsowicz to duchowny i naukowiec. Człowiek odważny, oddany panu Bogu patriota. Antykomunista, były członek Federacji Młodzieży Walczącej. Dyrektor Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Pilskiej. Były członek Rady Muzeum II Wojny Światowej. Pomysłodawca akcji społecznej »Serce dla Inki«. Organizator ogólnopolskich pielgrzymek kibiców na Jasną Górę oraz wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Wileńszczyźnie. Autor kilkuset publikacji naukowych i publicystycznych, wykładowca. Człowiek pogodny, pracowity, a także pełen życzliwości - czytamy we wpisie. Jesteśmy w komplecie, gotowi do służby Polsce i Polakom - podkreślił Nawrocki.

Oto współpracownicy nowego prezydenta

Wcześniej prezydent elekt informował, że szefem Kancelarii Prezydenta RP będzie poseł PiS Zbigniew Bogucki, a jego zastępcą Adam Andruszkiewicz, również poseł PiS. Zapowiedziano też, że gabinetem prezydenta pokieruje poseł PiS Paweł Szefernaker, który w trakcie kampanii prowadził sztab wyborczy Nawrockiego. Zastępcą Szefernakera będzie dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski, a rzecznikiem Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz, z którym Nawrocki współpracował w IPN.

Za sprawy międzynarodowe w kancelarii Nawrockiego będzie odpowiadał obecny poseł PiS Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie Sławomir Cenckiewicz, a jego zastępcami – generałowie: Andrzej Kowalski i Mirosław Bryś.

W kancelarii pracować będą również: polityk PiS Karol Rabenda, który będzie odpowiedzialny za obszary energetyki, rozwoju oraz projektów strategicznych. Współpracownikiem Nawrockiego będzie także – jak przekazał prezydent elekt – obecny dyrektor Biura Kadr w Instytucie Pamięci Narodowej Mateusz Kotecki, który ma odpowiadać za sprawy społeczne i działania interwencyjne.