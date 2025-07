"Zakończyłem prace nad strukturą kancelarii" - poinformował w mediach społecznościowych Karol Nawrocki. Prezydent elekt ujawnił kolejne dwa nazwiska swoich przyszłych współpracowników w kancelarii prezydenta - to Karol Rabenda i Mateusz Kotecki. "Przed nami kolejny etap służby Polsce" - napisał prezydent elekt, publikując zdjęcie z Rabendą i Koteckim.

Kariera polityczna Karola Rabendy

Karol Rabenda w 2008 roku związał się z polską konserwatywno-liberalna partią polityczną Unia Polityki Realnej. Współtworzył także gdański Klub Republikański związany z Fundacją Republikańską. W 2015 współtworzył partię KORWiN, startował także do wyborów parlamentarnych z jej list, jednak ta nie przekroczyła progu wyborczego. W tym samym roku został wybrany na prezesa Stowarzyszenia "Republikanie", zastępując na tym stanowisku Przemysława Wiplera (obecnie posła Konfederacji). W 2017 roku został wiceprezesem Porozumienia Jarosława Gowina. W wyborach samorządowych w 2018 roku z sukcesem wystartował do rady miejskiej Gdańska z list PiS-u. W 2019 startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a następnie do Sejmu, lecz w żadnych nie uzyskał mandatu.

W 2021 roku został zawieszony w prawach członka partii Porozumienie, a następnie usunięty z niej. W tym samym roku współtworzył Partię Republikańską i szybko został przewodniczącym rady krajowej tego ugrupowania. W tym samym roku ówczesny premier Mateusz Morawiecki powołał Karola Rabendę na podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Startował bez powodzenia w wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy PiS, a pod koniec roku Partia Republikańska weszła w skład partii Jarosława Kaczyńskiego. W 2024 roku uzyskał reelekcję w wyborach samorządowych na urząd radnego miejskiego w Gdańsku. Po raz kolejny startował z list PiS-u.

Kim jest Mateusz Kotecki?

Mateusz Kotecki pełni funkcję dyrektora biura kadr w Instytucie Pamięci Narodowej. Wspierał również Nawrockiego w trakcie jego kampanii wyborczej. Jak zauważył Onet, ma być on szkolnym kolegą prezydenta elekta jeszcze z czasów liceum. W 2024 roku - podobnie jak Rabenda - startował z ramienia PiS do Rady Miasta Gdańsk, jednak nie uzyskał mandatu.

Bogucki szefem kancelarii, zastępcą - Andruszkiewicz

Wcześniej, w drugiej połowie lipca, Karol Nawrocki podjął pierwsze decyzje personalne i ogłosił, że szefem Kancelarii Prezydenta RP zostanie Zbigniew Bogucki, a jego zastępcą będzie Adam Andruszkiewicz.

Zbigniew Bogucki to były wojewoda zachodniopomorski, prawnik i polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością. W ostatnich latach aktywnie działał w administracji rządowej, zdobywając doświadczenie na różnych szczeblach zarządzania państwem. Adam Andruszkiewicz to były wiceminister cyfryzacji i jeden z najmłodszych polityków ostatnich lat z doświadczeniem w pracy w rządzie i parlamencie. Pełnił funkcję prezesa Młodzieży Wszechpolskiej (2015-2016) i był wiceprezesem Ruchu Narodowego na Podlasiu (do 2016 r.)

Kto jeszcze w Kancelarii Prezydenta?

Wcześniej rzecznik prasowy Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz, z którym prezydent elekt współpracował w Instytucie Pamięci Narodowej, informował, że w kancelarii prezydenta znajdą się m.in. poseł PiS Marcin Przydacz - który będzie odpowiadał za sprawy międzynarodowe - i prezydencki minister Wojciech Kolarski. Sam prezydent elekt przekazał, że szefem jego gabinetu zostanie dotychczasowy szef jego sztabu wyborczego Paweł Szefernaker z PiS, a jego zastępcą dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski.