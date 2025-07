Narodowiec w kancelarii prezydenta

"To mimo młodego wieku jeden z najzdolniejszych polityków młodego pokolenia. To już bardzo doświadczony parlamentarzysta. (…) W młodości prezes Młodzieży Wszechpolskiej, a więc związany ze środowiskami narodowymi, co dla mnie także jest ważne" - mówił Karol Nawrocki o Adamie Andruszkiewiczu. Poseł PiS ma radykalne, prawicowe poglądy. 35-latek zrobił błyskawiczna karierę. To poseł na Sejm VIII, IX i X kadencji. W latach 2019-2020 i w 2023 sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, w latach 2020-2023 sekretarz stanu w KPRM.

Poseł Andruszkiewicz kupił dom

W trakcie obecnej kadencji Sejmu poseł Andruszkiewicz zaciągnął kredyt hipoteczny i wraz z żoną stał się współwłaścicielem domu. Adam Andruszkiewicz i jego żona, Kamila, mają córeczkę Ritę, która urodziła się w 2021 r. oraz syna Ksawerego, urodzonego we wrześniu ub.r.

Oświadczenie majątkowe Adama Andruszkiewicza

Na początku obecnej kadencji Sejmu Adam Andruszkiewicz dysponował oszczędnościami w wysokości 452 tys. zł i 5 tys. funtów (blisko 25 tys. zł). Nie miał nieruchomości, samochodu ani zobowiązań finansowych. W oświadczeniu z 30 kwietnia 2025 r. oszczędności posła to już 164 tys. zł i wspomniane wcześniej 5 tys. funtów. Razem z żoną ma teraz dom o powierzchni 189 m kw. i wartości ponad 1 mln zł. Przynależy do niego 1000-metrowa działka. Aby pozwolić sobie na nieruchomość, poseł zaciągnął kredyt na 15 lat. Całkowita kwota zobowiązania to 717 tys. zł. Do spłaty pozostało mu jeszcze ok. 670 tys. zł.