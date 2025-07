TVN24 dowiedział się nieoficjalnie od dwóch polityków z otoczenia Donalda Tuska, że premier będzie chciał zaproponować tekę wicepremiera dla Radosława Sikorskiego. Takie informacje, też nieoficjalnie, opisała "Gazeta Wyborcza".

Politycy przedstawiają ten wybór jako "nie tylko jako wzmocnienie polityczne dla Radosława Sikorskiego, który bez wątpienia nabrał na znaczeniu również przy okazji kampanii prezydenckiej, ale to też miałoby być wzmocnienie dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych". Z tych informacji wynika, że premier poszczególnym liderom partii wchodzących w skład koalicji rządowej już taką propozycję przedstawiał. Oficjalnie propozycję Tusk ma "złożyć na wspólnym spotkaniu". Spotkanie liderów odbyło się w poniedziałek wieczorem.

Rekonstrukcja rządu w środę

W poniedziałek wieczorem w KPRM odbyło się kolejne spotkanie liderów koalicji rządzącej - PO, PSL, Nowej Lewicy oraz Polski 2050. Narada odbyła się dwa dni przed rekonstrukcją rządu. W środę o godz. 10 premier Donald Tusk ogłosi nowy skład Rady Ministrów.

Spotkanie liderów koalicji rządzącej rozpoczęło się po godzinie 18 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i trwało ok. 3 godzin. O szczegółach ustaleń ma poinformować w środę premier Tusk.

Dwa duże resorty

W zrekonstruowanym rządzie pojawią się dwa duże resorty powstałe z połączenia dotychczas istniejących. Jeden bardzo duży, będzie odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, a drugi za sprawy ważne na dziś dla kraju, czyli energetykę - powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

We wtorek Sejm zbiera się na czterodniowe posiedzenie. To właśnie w tym czasie, według wcześniejszych zapowiedzi premiera, miała zostać przeprowadzona rekonstrukcja rządu. Wcześniej miało do niej dojść w połowie lipca, termin został jednak przesunięty na wniosek marszałka Sejmu, lidera Polski 2050 Szymona Hołowni.