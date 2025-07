Spółka Central European Petroleum poinformowała dziś, że odkryła duże złoże ropy naftowej u wybrzeży Polski. "Zgodnie z powyższym oszacowaniem, złoże ropy naftowej i gazu ziemnego Wolin East stanowi największe konwencjonalne złoże węglowodorów odkryte dotychczas w Polsce i jedne z największych konwencjonalnych złóż ropy naftowej odkryte w Europie w ostatniej dekadzie" - napisano w komunikacie. Spółka dodała, że jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to największe odkrycie złoża ropy naftowej w Polsce co najmniej od II wojny światowej.

"Pan Bóg chyba kocha nasz rząd" - wpis z takim komentarzem zamieścił na platformie X Radosław Sikorski, szef MSZ "Sławosz leci w kosmos, Iga wygrywa Wimbledon, Unia przewiduje dla Polski furę pieniędzy a teraz jeszcze to. Pan Bóg chyba jednak kocha rząd KO-PSL-PL2050-Lewica" – napisał.

"Jedynie Allah was kocha"

Słowa Sikorskiego uruchomiły lawinę komentarzy. "Patrząc na to co robicie z masową migracją i islamizacją Polski, to jedynie Allah was kocha" – napisała na swoim oficjalnym profilu Suwerenna Polska. "Zapotrzebowanie Polski roczne na ropę to 26 milionów ton. Także nie popadałbym w optymizm" - zwrócił uwagę jeden z internautów. Central European Petroleum poinformowało o 22 mln ton zasobów nieopodal Świnoujścia,

Ministerstwo klimatu i środowiska będzie mogło potwierdzić informacje o odkryciu największego złoża węglowodorów w Polsce w pobliżu Świnoujścia dopiero po otrzymaniu dokumentacji geologicznej - powiedział wiceszef resortu i Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos. Dodał, że wydobycie złoża pozwoliłoby na zabezpieczenie ok. 4-5 proc. zapotrzebowania polskiej gospodarki na ropę naftową przez kilkanaście lat.