Imigranci przewożeni byli w części ładunkowej pojazdu

Komenda Miejska Policji w Szczecinie poinformowała, że do zatrzymania nielegalnych migrantów, nieposiadających dokumentów, doszło podczas tzw. trzeźwego poranka. Funkcjonariusze sprawdzali kierowców wyjeżdżających z miasta ul. Autostradą Poznańską, która prowadzi m.in. w kierunku A6 i polsko-niemieckiej granicy. Pojazdem typu kombi jechało siedmiu mężczyzn.

Za kierownicą siedział 32-letni obywatel Uzbekistanu, w części ładunkowej pojazdu funkcjonariusze ujawnili sześciu mężczyzn bez żadnych dokumentów tożsamości. Według wstępnych ustaleń są to najprawdopodobniej obywatele Erytrei, którzy zostali nielegalnie przewiezieni przez granicę z Litwy do Polski – poinformowała nadkom. Anna Gembala.

Kierowca bez prawa jazdy wiózł imigrantów

Kierowca przewożący migrantów nie miał prawa jazdy. Jak przekazała oficer prasowa, tłumaczył funkcjonariuszom, że zmierza w kierunku Niemiec. Wszystkich zatrzymanych przewieziono na komendę. O zdarzeniu poinformowano Straż Graniczną. KMP w komunikacie podkreśliła, że „sprawa ma charakter rozwojowy”, służby będą wyjaśniały „możliwe powiązania z procederem nielegalnego przemytu”.

Kontrole na granicy do 5 sierpnia

7 lipca Polska przywróciła tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, podczas których funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, zatrzymują do kontroli wytypowane pojazdy wjeżdżające do Polski. Przez niespełna miesiąc tylko w woj. zachodniopomorskim udaremniono nielegalne przekroczenie granicy kilkudziesięciu osobom. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, kontrole będą prowadzone do 5 sierpnia. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że termin kontroli prawdopodobnie zostanie wydłużony.

Intensywne patrole na terenach przygranicznych skutkują również zatrzymaniami cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają na terenie Polski i próbują przedostać się do Niemiec.