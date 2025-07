System azylowy UE przechodzi znaczącą zmianę po upadku w grudniu byłego prezydenta Syrii Baszara al-Assada - wynika z raportu, którego wyniki omawia "Financial Times". Agencja UE z siedzibą na Malcie odnotowała 64 000 wniosków o azyl w UE w maju – ostatnim dostępnym okresie – co oznacza spadek o prawie jedną czwartą w porównaniu z tym samym miesiącem w 2024 roku.

To efekt "wyjątkowo gwałtownego" zmniejszenia się liczby wniosków złożonych przez Syryjczyków. Ich liczba spadła z około 16 000 w październiku ubiegłego roku do zaledwie 3100 w maju.

Liderami Hiszpania i Francja

W Niemczech, popularnym miejscu wśród syryjskich wnioskodawców, ogólna liczba wniosków o azyl w maju spadła o około połowę, do 9900. Straciły więc one pozycję europejskiego lidera na rzecz Hiszpanii i Francji. W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku najwięcej wniosków złożono w Hiszpanii (76 020) oraz we Francji (75 428). Tuż za Niemcami plasują się Włochy (62 534).

Spadek dotyczy całej UE i liczonych wraz z nią Szwajcarii oraz Norwegii. W pierwszych dwóch kwartałach 2025 roku było w tak zliczanym obszarze mniej wniosków o 23 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku (nieco ponad 388 tys.). W całej UE najwięcej osób ubiegających się o azyl pochodziło z Wenezueli. W przypadku Niemiec na czele znajdują się osoby z paszportami Afganistanu (22 proc.), Syrii (20 proc.) oraz Turcji (11 proc.)

Ograniczenie nielegalnej migracji

Raport pojawia się w momencie, gdy coraz więcej krajów europejskich domaga się surowszych środków mających na celu ograniczenie nielegalnej migracji na kontynent. Kilka z nich, np. jak Dania, poszukuje sposobów na deportację osób do krajów, które nie są ich domem

Od października 2023 roku Niemcy prowadzą kontrole na granicy z Polską, oficjalnie w celu zatrzymania nielegalnej migracji. Ściślejsza kontrola skutkuje zwiększoną liczbą zawracanych do Polski migrantów próbujących przekroczyć granicę mimo niespełniania warunków wjazdu i pobytu w RFN. 8 maja, czyli w dwa dni po zaprzysiężeniu Friedricha Merza na kanclerza, w Niemczech doszło do zmian w praktykach stosowania prawa azylowego.