- Zrealizowaliśmy w Kancelarii wiele dobrych rozwiązań dla Polski i Polaków. Moją wielką dumą jest to, że dziś - po 10 latach - Polska jest na wielu obszarach bezpieczniejsza - powiedział Duda podczas wtorkowej uroczystości.

Jak mówił, dziękując swoim współpracownikom, "jesteśmy tą Kancelarią, która odchodzi po 10 latach z podniesioną głową".

Ostatnie decyzje prezydenta Dudy. Paprocka, Mastalerek i Łukowski odwołani

- Zwłaszcza pierwszych osiem lat tej prezydentury to okres, w którym dynamicznie realizowaliśmy podjęte w kampaniach wyborczych zobowiązania (...). To zmieniło jakość polskiej polityki; dzisiaj nie da się w Polsce wygrać żadnych, nie tylko prezydenckich wyborów, jeżeli ktoś nie dotrzymuje złożonych obietnic. Jest bowiem z tego rozliczany - najlepszym przykładem tego są ostatnie wybory - mówił prezydent.

Ocenił, że wynik wyborów prezydenckich ujawnił rozczarowanie "wyborców obecnej opcji rządzącej". - W drugiej turze, jak wszyscy doskonale wiemy, to premier Donald Tusk prowadził kampanię, a nie Rafał Trzaskowski, (...) to on także, i jego sposób sprawowania władzy przez czas, odkąd objął urząd premiera, został oceniony przez wyborców - stwierdził prezydent.