Luksusowe jachty za pieniądze z KPO

Afera wokół dofinansowania z KPO dla branży HoReCa (hotele, gastronomia, catering) wstrząsnęła Polską w piątek. Jak się okazało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało mapę przedstawiającą przedsiębiorstwa, którym przyznano dotację. Opinię publiczną zbulwersowały informacje, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy zostały przyznane na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy.

Reklama

Firma prezesa PZPN dostała pieniądze na rozwój luksusowego hotelu

"Wirtualna Polska" poinformowała, że na liście firm, które dostały pieniądze z KPO jest biznes należący do Cezarego Kuleszy. Prezes PZPN otrzymał środki finansowe w wysokości 453 tys. złotych na rozwój luksusowego hotelu na Podlasiu, a dokładnie wprowadzenie "usługi cateringu zewnętrznego" - czytamy na "WP".

Tusk nie zaakceptuje marnowania pieniędzy z KPO

Reklama

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko zapowiedział wszczęcie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która sprawuje nadzór nad wydatkowaniem tych pieniędzy, dodatkowych kontroli, które sprawdzą "każdą złotówkę" wydaną w ramach inwestycji dla branży HoReCa.

Do sprawy odniósł się też Donald Tusk. Premier polskiego rządu podkreślił, że nie zaakceptuje "żadnego marnowania środków z KPO", wskazując, że będzie oczekiwał szybkich decyzji włącznie z odebraniem środków tam, gdzie ewidentnie doszło do nadużyć.