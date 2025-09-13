RCB wydało alert dla dwóch powiatów i jednego województwa

Możliwe odgłosy strzałów i loty helikopterów. Zachowaj spokój i ostrożność - poinformowało RCB w komunikacie zamieszczonym w sobotę na platformie X.

W nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że według informacji Kancelarii Prezydenta, polską granicę przekroczyło 21, a nie 19 rosyjskich dronów. Doniesienia te potwierdził szef MON.

Rosyjska prowokacja na szeroką skalę - tak skomentował naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że Polska będzie budować systemy obrony powietrznej, w tym systemy antydronowe.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz wziął udział w sobotę w Krakowie w Centralnych obchodach Święta Wojsk Lądowych. Podczas swojego wystąpienia stwierdził, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 9 na 10 września to „rosyjska prowokacja na szeroką skalę”. Musimy to bardzo jasno i wyraźnie komunikować. Ten atak miał na celu sprawdzić kilka rzeczy - sprawność NATO, naszą reakcję i umiejętność współpracy - powiedział szef MON.

Polska buduje wielowarstwową obronę powietrzną

Mamy wielką armię, podnosimy zdolności operacyjne, modernizujemy. Musimy to robić jeszcze szybciej, jeszcze silniej, stawiać na wszechstronne zabezpieczenie szczególnie przestrzeni powietrznej. Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną państwa polskiego - zaznaczył minister. Przekazał, że obrona ta ma składać się z kilku elementów, w tym z części najkrótszego zasięgu (wspomniał tu m.in. o programach Pilica i Pilica Plus oraz Wisła z bateriami Patriot). Dodał, że to też budowa systemów dronowych i antydronowych, w tym w programie Tarcza Wschód.

Wschodnia Straż ma zwiększyć bezpieczeństwo na flance NATO

Odnosząc się do nowej operacji NATO „Eastern Sentry” („Wschodnia Straż”), która ma zwiększyć bezpieczeństwo wschodniej flanki przekazał, że w pierwszej kolejności zgłosiło się osiem państw. Będą kolejne zgłoszenia. Takie mam na bieżąco przekazywane - od szefa sztabu generalnego, generała Wiesława Kukuły - informacje - dodał.