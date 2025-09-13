Analitycy ukraińskiego projektu DeepState poinformowali, że Rosjanie po raz trzeci - po operacjach w rejonie Sudży w obwodzie kurskim w Rosji i w Awdijiwce w obwodzie donieckim – wykorzystali gazociąg do przerzucenia swoich wojsk. Siły inwazyjne pokonały rzekę Oskił, a następnie wkroczyły do Kupiańska w obwodzie charkowskim.

Wejścia do gazociągu znajdują się w okolicach Łymanu Pierwszego. Do przemieszczania się wewnątrz rurociągu używane są specjalnie opracowane leżanki na kółkach, a także, tam, gdzie pozwala na to wysokość, hulajnogi elektryczne. Trasa do okolic Kupiańska zajmuje około czterech dni, dlatego po drodze wyznaczono specjalne miejsca na odpoczynek. (Przygotowano też) zapasy żywności - powiadomił DeepState.

W ten sposób zorganizowane grupy przeciwnika, bez poważnych strat, dotarły do Radkiwki, a następnie przemieściły się na południe do lasu, który kontrolują. Potem rozproszyły się i dotarły do Kupiańska - ujawnił ukraiński projekt analityczny.

Ukraińcy nie mogą przeprowadzać uderzeń na pozycje Rosjan

Według danych DeepState, w Kupiańsku znajdują się już stanowiska startowe rosyjskich operatorów dronów FPV. W ocenie strony ukraińskiej problemem jest brak ogłoszenia przymusowej ewakuacji mieszkańców miasta, którzy przebywają w tych samych budynkach, co przeciwnik. Z tego powodu armia ukraińska nie może przeprowadzać uderzeń na pozycje Rosjan.

8 marca br. około stu rosyjskich żołnierzy przedarło się gazociągiem na ukraińskie pozycje w okolicach Sudży w obwodzie kurskim w Rosji.