Analitycy ukraińskiego projektu DeepState poinformowali, że Rosjanie po raz trzeci - po operacjach w rejonie Sudży w obwodzie kurskim w Rosji i w Awdijiwce w obwodzie donieckim – wykorzystali gazociąg do przerzucenia swoich wojsk. Siły inwazyjne pokonały rzekę Oskił, a następnie wkroczyły do Kupiańska w obwodzie charkowskim.

Wejścia do gazociągu znajdują się w okolicach Łymanu Pierwszego. Do przemieszczania się wewnątrz rurociągu używane są specjalnie opracowane leżanki na kółkach, a także, tam, gdzie pozwala na to wysokość, hulajnogi elektryczne. Trasa do okolic Kupiańska zajmuje około czterech dni, dlatego po drodze wyznaczono specjalne miejsca na odpoczynek. (Przygotowano też) zapasy żywności - powiadomił DeepState.

NATO nie stać na twardą odpowiedź na prowokacje Rosji. 'Sojusz nie uruchomi artykułu 5'
NATO nie stać na twardą odpowiedź na prowokacje Rosji. "Sojusz nie uruchomi artykułu 5"

Zobacz również

W ten sposób zorganizowane grupy przeciwnika, bez poważnych strat, dotarły do Radkiwki, a następnie przemieściły się na południe do lasu, który kontrolują. Potem rozproszyły się i dotarły do Kupiańska - ujawnił ukraiński projekt analityczny.

Ukraińcy nie mogą przeprowadzać uderzeń na pozycje Rosjan

Według danych DeepState, w Kupiańsku znajdują się już stanowiska startowe rosyjskich operatorów dronów FPV. W ocenie strony ukraińskiej problemem jest brak ogłoszenia przymusowej ewakuacji mieszkańców miasta, którzy przebywają w tych samych budynkach, co przeciwnik. Z tego powodu armia ukraińska nie może przeprowadzać uderzeń na pozycje Rosjan.

Reklama

8 marca br. około stu rosyjskich żołnierzy przedarło się gazociągiem na ukraińskie pozycje w okolicach Sudży w obwodzie kurskim w Rosji.