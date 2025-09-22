– W 2025 r. weszliśmy na rynek z platformą komunikacyjną „Burzymy bariery”. Jej celem jest pokazywanie ludziom, że zamiast dzielić, można się łączyć. Zastanawialiśmy się, co możemy więcej zrobić, poza tym, że po prostu jako marka się komunikujemy. Dlatego też zaprosiliśmy 10 najważniejszych redakcji, żeby wspierały budowanie w Polsce kultury pozytywnej narracji, łączenia, dialogu – mówi Małgorzata Rybak-Dowżyk, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej i ESG, T-Mobile Polska.

Zaproszenie zostało przyjęte a redakcje zgodziły się, aby na ich łamach ukazało się 10 artykułów dziennikarzy czy też studentów dziennikarstwa, które nie mówią o bieżącej sytuacji politycznej czy ekonomicznej, ale o problemach społecznych aspektach życia codziennego.

Finalnie laureatów w konkursie wyłoniono w dwóch kategoriach: studenckiej, stworzonej, aby dać głos tym, którzy wkrótce będą stawiać pierwsze kroki w zawodzie oraz profesjonalnej.

Wyróżnienia i nagrody

W kategorii studenckiej na najlepszych czekały wyróżnienia. Otrzymały je trzy osoby. Aleksandra Trendak została wyróżniona za materiał pod tytułem „Pląs pokoleń. Jak tańce pod gołym niebem łączą młodych i starszych”, Zofia Witczak za artykuł „Ukraina jest kobietą. Historia Fundacji Czerwony Mak” a Kacper Koźluk za artykuł „Tak, możemy robić naukę w Polsce”.Na najlepszych czekały „zestawy startowe dziennikarza”, składające się z iPada Pro 11 M4 oraz rocznej subskrypcji Perplexity Pro.

Trzy osoby otrzymały również nagrody w gronie profesjonalistów. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Wiśniewska za materiał „Tama wstydu”.

– Tekst opisywał problemem nietrzymania moczu, coś, co zdaje się być niewidzialne, a jest problemem wielu z nas, nie tylko starszych, ale też czynnych zawodowo osób. Pokazał on ogromną wrażliwość i uważność autorki. Opisywał wstyd jako silną barierę, która blokuje nas przed działaniem, przed pokazaniem naszego punktu widzenia – mówi Anna Dec, prezenterka telewizyjna, ambasadorka T-Mobile, która prowadziła galę T-mobile Voice Impact Award.

Trzecie miejsce ex aequo zajęły Magdalena Frindt za tekst „Książkowa ciąża” oraz Katarzyna Gruchot za felieton „Opowiedz mi swoją historię, a zrozumiesz moją”.

– Mój artykuł zaczyna się w momencie, gdy Aleksandra dowiaduje się, że jest w ciąży. Ta ciąża miała być „ciążą książkową”, tak jak brzmi tytuł. Później okazało się, że nią nie była. Wiktoria urodziła się z bardzo poważną chorobą. Lekarze stawiali wyrok konkretny – „dziecko nie przeżyje porodu”, „nie przeżyje pierwszego tygodnia, kolejnych miesięcy”. Była to piękna historia, jednocześnie bardzo trudna, którą obserwowałam długo, bo Wiktoria dożyła 19 lat – mówi Magdalena Frindt.

Jak podkreśla, tą historią chciała w symboliczny sposób pokazać, z jakimi bolączkami dnia codziennego zmagają się rodzice i całe rodziny, w których wychowują się dzieci z niepełnosprawnościami.

Jak mówi, opisana przez nią rodzina była bardzo szczęśliwa.

– Największym jej motywatorem i spoiwem była sama Wiktoria. Wiktoria, która była włączona w każdy moment życia rodziny. Jeśli chodzi o Aleksandrę, jak i jej męża, to też tutaj była wielka spójność, wielka jedność, wzajemne wspieranie się – opowiada Magdalena Frindt.

Przełamywanie barier w społeczeństwie

Nagrody dla profesjonalistów w konkursie grantowym wynosiły odpowiednio: 30, 20 i 10 tys. zł. W tym roku zespół jurorów nie był w stanie określić zwycięskiej pracy, która wyraźnie wyróżniałaby się na tle innych zgłoszeń. Wobec tego T-Mobile postanowił przekazać środki finansowe przewidziane dla laureata na rzecz organizacji charytatywnych. T-Mobile podjęło decyzję o przekazaniu równowartości pierwszej nagrody na cele charytatywne. Beneficjentem została Fundacja TV Puls „Pod Dębem” – wieloletni partner marki, który pomaga przełamywać bariery komunikacyjne i technologiczne wśród seniorów. Podczas gali fundację reprezentowała jej dyrektorka zarządzająca, Marta Komańska.

– Chcemy promować tematy, które sprawiają, że ludzie są bliżej siebie, zauważają swoje różnice, ale te różnice ich nie dzielą, a łączą. Chcemy pokazywać różne perspektywy. I dzięki takiemu konkursowi jak T-Mobile Voice Impact Award dajemy głos dziennikarzom oraz studentom dziennikarstwa, żeby mogli zaprezentować swoje myśli, spostrzeżenia, prace szerszemu gronu odbiorców – podsumowuje Małgorzata Rybak-Dowżyk.

Projekt T-Mobile Voice Impact Award został zrealizowany we współpracy z ekspertami Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy stworzyli jury preselekcyjne, oraz przedstawicielami 10 renomowanych redakcji informacyjnych. Teraz to właśnie one: Dziennik Gazeta Prawna, Forbes, Gazeta Wyborcza, Newsweek, Onet, Polityka, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Wp.pl i XYZ.pl – opublikują zwycięskie teksty. Lista i autorzy wszystkich 10 najlepszych prac znajduje się na stronie konkursu voiceimpactaward.pl.